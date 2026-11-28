“Hoy las noticias no son buenas”. Así inició su intervención el pasado domingo María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, en su habitual reporte sobre la situación del sector eléctrico ante el nivel de los embalses necesario para enfrentar el fenómeno de El Niño, que en diciembre y enero tendría su mayor intensidad y cuya duración podría alargarse hasta mayo de 2027.

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La preocupación de la ministra es que el Gobierno fijó como meta tener el nivel de los embalses en el 80 por ciento para el 30 de noviembre, pero –a 19 de noviembre– se ubicaba en 77,14 por ciento y su tendencia era descendente, casi 2 puntos porcentuales frente a la semana anterior.

El fenómeno de El Niño, el descenso de los niveles de los embalses y el aumento de la demanda de energía han encendido las alertas sobre la posibilidad de restricciones en el suministro eléctrico en Colombia durante los próximos meses. Foto: Getty Images

Se juntaron dos factores críticos: lluvias y demanda. La semana anterior, a los embalses llegaron apenas 4 de cada 10 litros de agua que se esperan en un noviembre normal. Y con el calor, el consumo aumentó, aunque la ministra destacó que el ahorro de las semanas anteriores no se perdió. “El escenario es complejo”, afirmó Arboleda.

A ello se sumó el ataque terrorista a la infraestructura energética a mitad de semana, que dejó sin servicio al suroccidente del país. Aunque logró restablecerse la energía, el hecho evidenció la vulnerabilidad del sistema en medio de las tensiones de orden público.

El panorama es incierto y el riesgo de apagón aumenta. Incluso ya algunos lo anticipan. El representante a la Cámara Julio Roberto Salazar, del Partido Conservador, lo advirtió en un reciente evento de Naturgas: “Colombia se va a apagar”.

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Agregó que lo que llamó la “tormenta perfecta” cada vez recibe más elementos y variables que se suman a la posibilidad de que el país se apague. “Tenemos una importación de gas a un alto nivel a un precio que triplica el gas nuestro. Tenemos una cultura ciudadana que no ha cumplido las metas del ahorro de energía. Tenemos los embalses aparentemente estables, pero eso no va a seguir así todo el tiempo, y hay restricciones en el uso del carbón. Y cada vez será más difícil contar con la energía de respaldo necesaria para cubrir el déficit provocado por el fenómeno de El Niño. Súmele a eso la crisis financiera del sector y los recursos que les deben a las termoeléctricas, y que, si no les pagan a tiempo y avanzan en alguno de esos pagos, pues no van a tener cómo encenderse y cómo contar con esa energía de respaldo. Todo está dado. Es inocultable que hay un gran riesgo de apagón”.

Julio Roberto Salazar, representante a la Cámara del Partido Conservador, advirtió sobre el riesgo de un apagón en Colombia ante la suma de factores que amenazan el sistema eléctrico, entre ellos el bajo nivel de los embalses, el crecimiento de la demanda y las dificultades para garantizar la energía de respaldo. Foto: Guillermo Torres /Semana

Hasta para los más prudentes, como el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la situación energética es retadora en toda Colombia. “Estamos en pleno fenómeno de El Niño, y este podría extenderse hasta abril de 2027. El consumo de energía está creciendo más que la energía disponible”. Y recordó que el Gobierno Petro no tomó las decisiones necesarias para avanzar en nuevos proyectos de generación.

Como lo señaló el Gobierno de Abelardo De La Espriella en El libro de la verdad, el país pasó de un superávit de energía firme cercano al 2 por ciento en 2022 a un déficit del 4,4 por ciento en 2026, justamente cuando el sistema debía prepararse para el fenómeno de El Niño.

Además, de los 4.475 MW de nueva generación esperados para 2026, solo ha entrado en operación el 15,5 por ciento, y cerca del 60 por ciento de los proyectos de transmisión presenta atrasos. “La vulnerabilidad del sistema aumentó de forma significativa”.

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La gravedad del panorama actual la explica con claridad Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB). Señaló que, aunque las termoeléctricas han estado al tope, logrando los 100 GW día, la parte de agua ya está complicada, con El Niño entrando con toda la fuerza.

“La palabra apagón no va a ser correcta. La conversación que va a requerir mayor explicación por parte de XM es que va a haber deslastres de carga en ciertos momentos: una o dos horas, particularmente durante la hora pico”, advirtió Ortega. El funcionario se refiere a cortes controlados y selectivos cuando la demanda supera la capacidad de generación o suministro disponible para evitar sobrecargas o apagones generales.

Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, alertó sobre la posibilidad de restricciones en el suministro eléctrico durante los próximos meses y advirtió que, de no reducirse la demanda, podrían presentarse cortes controlados de energía en algunos momentos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Añadió que, cuando hay un 2 o 3 por ciento de exceso de demanda, es necesario cortar el servicio al sector residencial. Si sube más, ya el efecto llega a entidades públicas y comercio para tratar de preservar hospitales, centros de salud y alumbrados públicos.

“Pero el riesgo –particularmente en marzo del año entrante– de que haya restricciones es alto si no se reduce de forma importante la demanda. Hay alrededor de un 16 por ciento de la energía que no se va a poder abastecer en marzo. Eso es doloroso y bastante. Aún queda la esperanza de que la gente baje la demanda y entienda que estamos en un problema. El ‘petroapagón’ se pensó, se trabajó y lo volvieron realidad”, puntualizó el presidente del GEB.

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Ante esta suma de factores, el fantasma del racionamiento que vivió el país en la década de los noventa volvió a aparecer. “La ministra confirmó lo que desde Acolgen advertimos hace más de cuatro años, que el margen entre oferta y demanda se ha venido agotando, lo que nos hace vulnerables ante sequías como esta”, señaló Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio de los generadores de energía.

Consumo acelerado

Según XM, citado por Acolgen, en 2026 el consumo ha crecido cerca de 6 por ciento frente a 2025, con picos de 8,75 por ciento en mayo. Desde diciembre de 2019, la demanda ha crecido un 24,3 por ciento.

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, advirtió que el margen entre la oferta y la demanda de energía en Colombia se ha venido agotando, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema ante fenómenos climáticos como El Niño. Foto: FOTO: colprensa

“En noviembre, el crecimiento bajó a cerca de 4 por ciento por las lluvias. Además, el programa de ahorro ha funcionado, pues en octubre hogares y pequeños negocios redujeron su consumo en 6,3 GWh diarios frente a agosto. Cuando vuelva el calor, hay que sostener ese ahorro, sobre todo en diciembre, el mes de mayor consumo. Si la demanda sigue creciendo, habrá que revisar los incentivos al ahorro”, dijo Gutiérrez.

El Gobierno tiene que analizar distintos escenarios con las probabilidades que encarna un fenómeno de El Niño intenso: cuál será la demanda estimada para atender, con cuánta agua se cuenta para generar y qué disponibilidad de las térmicas se requiere. Como explicó un analista: “Si no llueve en la segunda semana de abril, Colombia no aguanta, porque no hay cómo hacerlo con lo que tenemos hoy”.

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Para Camilo Morales, presidente (e) de Naturgas, el panorama es desafiante: hay déficit de energía en firme, alto crecimiento de la demanda, se avecina la época de más intensidad comercial y de actividad familiar, que es la Navidad, y no se ha logrado llegar al nivel deseado de los embalses, que es del 80 por ciento.

“Lo que representa no llegar a ese nivel previsto de los embalses es que no vamos a contar con el agua suficiente al final de El Niño para atender la demanda o antes si la demanda sigue creciendo. Aquí estamos en un mundo de probabilidades de que pasen las cosas, no de certezas”, señaló el exministro Tomás González, actual director del Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree).

Según Gutiérrez, no llegar a la meta no significa racionamiento automático, pero sí empezar el verano con menos reserva. Agregó que XM y la Creg fijaron el 80 por ciento como el nivel necesario para arrancar la temporada seca con un margen razonable. De acuerdo con XM, hoy estamos en 76,5 por ciento y podríamos empezar diciembre en cerca de 74,5 por ciento.

Camilo Morales, presidente encargado de Naturgas, hizo un llamado a los colombianos para sumarse a las iniciativas de ahorro energético, ante el panorama desafiante que enfrenta el país por la llegada de El Niño y la falta de reservas suficientes en los embalses. Foto: FOTO: cuenta de x de @CAMILOAMORALESL

“Cada punto de embalse equivale a unos 177 GWh, así que los cinco puntos que faltarían son más de tres días de consumo del país. Esa energía habría que compensarla con más generación térmica, más ahorro y cero imprevistos en plantas, combustibles y redes”, añadió la presidenta de Acolgen.

Para Morales, el ahorro se vuelve la única alternativa. “Debemos sumarnos a las iniciativas del Gobierno nacional, a las alertas que ya el ministerio ha emitido y a los programas de ahorro. Si no nos montamos en este barco y remamos hacia el mismo lado, creo que sí estamos en un riesgo muy alto”, afirmó.

Otros expertos plantean alternativas adicionales, como darles incentivos, por parte del Gobierno, a los industriales para que vendan excedentes al sistema. “Pero no los que tienen hoy, sino verdaderos incentivos para hacer atractiva la oferta”.

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Los desafíos

Ante la posibilidad de un apagón, como señaló Luz Stella Murgas, presidenta de la Andi, siempre va a haber un riesgo. “Tenemos que monitorear porque el acumulado de los embalses está en una situación bastante crítica, pero necesitamos contar con disponibilidad de gas para poder generar esa energía en firme, y las plantas de gas son fundamentales”, manifestó.

Ese es el primer reto. Colombia ya presenta déficit en materia de gas, que se está cubriendo con el importado que hoy por hoy atiende más del 40 por ciento de la demanda del país.

En la actualidad, el país solo cuenta con una regasificadora: Spec en el Caribe colombiano, que suministra el gas a las térmicas de la costa y cuya capacidad se ha ampliado para responder a necesidades de otros sectores.

Y se está a la expectativa de la entrada de otras dos plantas: la del Pacífico, que se espera para finales de noviembre, y la de Puerto Bahía, en la costa atlántica, prevista para febrero.

Tomás González, director del Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree), señaló que el panorama energético colombiano está sujeto a múltiples probabilidades, entre ellas la evolución de las lluvias, el comportamiento de la demanda y la disponibilidad de generación. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Como colombiano, uno no puede más que desear que entren. No tener suficiente gas en este momento es lo más absurdo que este país ha permitido que pase. Más aún cuando es algo que desde octubre de 2024 se sabía, que se firmaron los contratos con regasificadoras en julio y en octubre de 2025, y que no hayan hecho los contratos por tratar de contratar directamente es algo increíble que se haya dejado suceder”, dijo Juan Ricardo Ortega.

Es muy probable que entren unos 50 millones de pies cúbicos diarios por el gasoducto de Buga, pero Ortega estima este ingreso en enero. “Y el lío de Puerto Bahía es el barco, que lo están trayendo de Argentina, y eso se puede demorar un poco más mientras hacen la logística y las pruebas. La probabilidad de que no llegue todo a tiempo es más del 50 por ciento. Pero, por el bien del país, ojalá que todo salga bien, porque Colombia sí que lo necesita. Esos equipos son complejísimos. Se tiende a pensar que son como una lavadora que uno enchufa y funciona, pero no. Requieren un montón de pruebas y calibración. Nada fácil de hacer. Lamentablemente, tenemos mucho riesgo”.

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El segundo frente es el económico. Air-e es actualmente el mayor riesgo financiero del mercado, que puede convertirse en un efecto sistémico en el sector. Según el Conpes, a septiembre sus deudas sumaban cerca de 6,3 billones de pesos, y 4,4 billones se generaron después de la intervención del Gobierno Petro, en 2024. “La intervención no resolvió el problema, lo agravó”, dijo Gutiérrez.

La Administración de Abelardo De La Espriella ha hecho esfuerzos para el pago de las deudas. De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Andeg –gremio de las térmicas–, los 1,5 billones de pesos que anunció el Gobierno para atender la situación financiera “han venido funcionando bien”. Y agregó: “Se ha venido cubriendo el desangre de agosto, septiembre y octubre”.

Sin embargo, advierte que hay una deuda pendiente, que calcula en unos 2,7 billones de pesos, y es necesario explorar mecanismos para enfrentarla. “Ya hemos hecho propuestas para que el Gobierno busque el financiamiento necesario para seguir apalancando a la empresa Air-e, mientras se toma una decisión definitiva”.

Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, se refirió a los recursos destinados a atender la crisis financiera del sector eléctrico y advirtió sobre la necesidad de buscar mecanismos de financiación para garantizar el funcionamiento de las termoeléctricas. Foto: FOTO: ALEJANDRO ACOSTA/semana

Pero no es solo Air-e. Afinia también ha mostrado dificultades. Según el Grupo EPM, Afinia tiene un déficit de caja cercano a 400.000 millones de pesos mensuales y recupera apenas 57 de cada 100 pesos que paga por la energía. Las entidades oficiales le deben cerca de 430.000 millones de pesos.

“No podemos permitir que Afinia se convierta en otra Air-e. Si una empresa con 1,8 millones de usuarios deja de pagar la energía, lo siente todo el sistema. Se necesita que las entidades públicas paguen, que los subsidios lleguen a tiempo, que se combatan las pérdidas y que haya una solución de fondo para el Caribe”, sostuvo Gutiérrez.

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Incentivo al ahorro

El tercero es el de las tarifas y cómo se moverán en medio del programa de incentivos al ahorro de energía que lanzó la Creg y que aplica a los usuarios del mercado regulado (residenciales, comerciales e industriales), con una duración inicial de seis meses desde el primero de septiembre de 2026, prorrogable por seis meses más.

Cada usuario tiene una meta diaria de consumo calculada según su historial de los últimos 12 meses. Con un consumo menor al 90 por ciento de la meta, permite optar por incentivos o saldos a favor en la factura al finalizar el programa, financiados con los recursos recaudados por sobrecostos. No habría cobro adicional o incentivo si el consumo está entre el 90 y el 110 por ciento.

Y con un consumo mayor al 110 por ciento, genera un cobro adicional únicamente sobre los kilovatios que superen ese límite, aplicando estos factores de acuerdo con los estratos: para 1, 2 y 3, el factor es de 1,30, es decir, 30 por ciento adicional sobre el excedente; para 4, 5 y 6, el factor es de 1,50 (50 por ciento adicional sobre el excedente); y para comercial e industrial regulado, un factor de 1,70 (70 por ciento adicional sobre el excedente).

Pese a que hay consenso sobre la necesidad del programa de ahorro y de los incentivos, existe el riesgo de que los consumidores no bajen la demanda, se les encarezca el servicio y encima queden ad portas de un racionamiento.

A esto se suma otra preocupación, que corre por cuenta de los industriales. Asoenergía, que reúne a los grandes consumidores de energía industriales y comerciales, señaló el incremento significativo de los costos de las restricciones eléctricas, que se suman a los que calificó “ya elevados precios de la energía” que paga la industria colombiana.

María Nohemí Arboleda, ministra de Minas y Energía, alertó sobre la compleja situación del sistema eléctrico colombiano ante la llegada del fenómeno de El Niño, la disminución de los aportes de agua a los embalses y el aumento del consumo de energía. Foto: FOTO: colprensa

Las restricciones son limitaciones que obligan a cambiar las plantas generadoras que despachan energía para mantener segura y confiable la red. Como parte de las medidas preventivas adoptadas en septiembre ante el riesgo de desabastecimiento por el fenómeno de El Niño, se ha recurrido a una mayor generación térmica para preservar el agua de los embalses y garantizar el suministro eléctrico. Sin embargo, esta estrategia también puede encarecer el servicio para los consumidores. Según cálculos del gremio, el sobrecosto de las restricciones eléctricas ronda los 504.000 millones de pesos mensuales.

Un exfuncionario del sector de energía puntualizó que no se puede olvidar la irresponsabilidad del Gobierno pasado, que calificó de “brutal e innegable”. Y añadió: “No solo en el manejo de la seguridad del suministro, en el desdén con que lo hicieron, sino en la situación fiscal que dejó. Ellos fueron los que intervinieron Air-e y no solucionaron el problema. Y al que le va a tocar poner la cara y resolver el tema es a este Gobierno. Le entregaron un paciente con las defensas bajas y le va a dar neumonía”.