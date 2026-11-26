Una vez más, la infraestructura energética está siendo blanco de atentados terroristas, dos de los cuales ocurrieron en noviembre. Estos hechos llevaron a los gremios del sector a fijar una posición contundente y a pedir protección para evitar que se repitan los efectos registrados, precisamente en un momento en el que más se necesitan las torres eléctricas para la transmisión del servicio.

Andeg, Acolgen, Andesco, SER Colombia, Naturgas, ACP, Asocodis, entre otros gremios, se unieron en una sola voz para rechazar las acciones que afectaron zonas como Huila, Valle del Cauca y Cundinamarca.

En esos departamentos se presentaron contratiempos para la continuidad de la operación del sistema y, además, se puso en riesgo la prestación del servicio para miles de usuarios, advirtieron los gremios: “Los gremios del sector energético hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales para fortalecer la protección de la infraestructura eléctrica y de gas, así como del personal que garantiza la prestación de estos servicios esenciales”.

Según los voceros del sector empresarial energético, “estos ataques afectan directamente a los ciudadanos. Cada interrupción del suministro altera la vida cotidiana de las familias, limita la actividad de los comercios y dificulta la prestación de servicios esenciales”.

Torre eléctrica blanco de atentado terrorista en el sur del país. Foto: Suministrada a SEMANA.

Mencionaron el atentado del 15 de noviembre contra la infraestructura de transmisión en El Pital, Huila, que redujo la capacidad de transporte de energía hacia Caquetá y originó cortes del servicio a los usuarios.

También se refirieron a lo sucedido el 24 de noviembre, hecho que fue informado por XM, entidad que manifestó su preocupación porque el evento registrado en la red de transmisión eléctrica del suroccidente interrumpió el suministro en sectores de Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Huila.

“Este evento se suma a los atentados recientes, debilitando la red regional. En estas condiciones, cada daño adicional reduce el margen de operación del Sistema Interconectado Nacional, dificulta el restablecimiento del servicio y aumenta el riesgo de nuevas interrupciones. Esta situación adquiere mayor relevancia en el contexto del fenómeno de El Niño”, afirmaron los gremios.

Imagen de referencia de cómo se vería un apagón eléctrico. Foto: Getty Images