Durante décadas, cursar una carrera profesional de cinco años fue la ruta más segura hacia la inserción laboral y el acceso a mejores oportunidades. Sin embargo, esa promesa hoy se reconfigura. Cada vez más estudiantes priorizan trayectorias formativas cortas, flexibles y orientadas a resultados concretos. En ese contexto, el tiempo necesario para obtener un título gana peso como factor decisivo.

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, en 2024 el país superó los 2,5 millones de estudiantes matriculados en educación superior, lo que confirma la expansión del sistema. No obstante, más allá de la cobertura, empieza a evidenciarse un cambio en la forma en que los estudiantes se vinculan a la formación. Datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) muestran un crecimiento sostenido de los programas técnicos, tecnológicos y por ciclos propedéuticos, que permiten obtener titulaciones intermedias y facilitar una inserción laboral más temprana.

En respuesta, las instituciones están ajustando sus modelos para atraer a estos nuevos perfiles de estudiantes. La Universidad Militar Nueva Granada, por ejemplo, rediseñó su oferta con énfasis en agilidad y pertinencia. “Estamos desarrollando programas mucho más ágiles, orientados a la solución de problemas reales, donde se integran competencias digitales avanzadas, analítica de datos, sostenibilidad y pensamiento sistémico”, explicó su vicerrectora académica, Carol Arévalo Daza.

Estos ajustes incluyen la reducción de créditos y semestres en algunos programas, la actualización periódica de las mallas curriculares y el fortalecimiento de ciclos de profundización flexibles. “Buscamos diversificar las rutas de formación y los tiempos de aprendizaje, sin afectar los estándares de calidad. La flexibilidad y el rigor no son opuestos, sino complementarios”, enfatizó.

Cada vez más estudiantes priorizan trayectorias formativas cortas, flexibles y orientadas a resultados concretos. (Imagen de referencia). Foto: Getty Images

Por su parte, la Universidad del Magdalena avanza en una transformación estructural de su modelo. Su rector, Pablo Hernán Vera Salazar, destacó que ya implementan programas con ciclos cuatrimestrales y modelos híbridos que reducen los tiempos de formación a cerca de 3,5 años. “El estudiante de hoy demanda trayectorias más dinámicas, que le permitan aprender, trabajar y avanzar de manera simultánea”, afirmó.

Esta apuesta se articula con estrategias como ‘Universidad en tu Colegio’, que buscan anticipar el acceso a la educación superior desde la media. En ese frente, la institución tiene presencia en 12 colegios de Bolívar, La Guajira, Magdalena y Córdoba, impactando a más de 2.000 estudiantes. “Hoy la universidad no espera al estudiante, va hacia él”, enfatizó.

Además, impulsa iniciativas como el reconocimiento de saberes previos y los semestres de nivelación, orientadas no solo a flexibilizar las trayectorias formativas, sino a garantizar condiciones de permanencia y equidad.

El debate ya no es cuánto dura una carrera, sino cómo se forma hoy el talento. En un entorno donde el conocimiento se renueva constantemente, las universidades avanzan hacia esquemas más flexibles, acumulables y conectados con el mundo productivo. El reto es formar profesionales con la velocidad, la pertinencia y la capacidad de adaptación que exige el mercado laboral.