Medellín recibirá a más de 2.000 ciclistas que buscarán clasificarse al Mundial de Francia 2027

Medellín será sede el próximo 29 de noviembre de la UCI Gran Fondo World Series Colombia, una competencia de ciclismo aficionado que espera reunir a más de 2.000 participantes. El evento permitirá a los ciclistas buscar la clasificación al Supercampeonato Mundial UCI Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia.

“Aquí tenemos cada vez más escenarios deportivos para que nuestra gente haga deporte, estimulamos las prácticas deportivas y es muy importante para nosotros anunciar también competencias y carreras como estas donde participan aficionados y categorías máster, porque este es un tema que cada vez en el mundo es más importante”, declaró Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

La competencia tendrá dos recorridos: uno de 134 kilómetros y otro de 91 kilómetros, que atravesarán diferentes sectores de Antioquia. Los ciclistas que terminen entre el 25 % de los mejores de su categoría por edad, de acuerdo con los criterios de la Unión Ciclista Internacional (UCI), podrán obtener un cupo al campeonato mundial y representar a Colombia.

“Colombia tiene una historia extraordinaria en el ciclismo, pero también miles de aficionados que sueñan con competir internacionalmente. Esta segunda edición representa precisamente eso: la posibilidad de que un ciclista que entrena cada semana en las carreteras del país pueda ganarse un lugar en un campeonato mundial. Queremos que Medellín sea el escenario donde comiencen a cumplirse esos sueños”, señaló Juliano Salvatori, director general de la UCI Gran Fondo World Series Colombia.

La primera edición del evento en el país se realizó en Bogotá en 2025 y reunió a 2.000 corredores de 15 países. En esa ocasión, más de 200 ciclistas colombianos consiguieron la clasificación al Campeonato Mundial de 2026, disputado en Niseko, Japón. De ellos, 33 viajaron para participar.

Camilo Martínez Ávila, director ejecutivo del circuito en Colombia, indicó que esperan recibir a los corredores y sus acompañantes para generar actividad en sectores como el turismo y la hotelería.

Como preparación, la organización programó rodadas en Bogotá y Medellín entre octubre y noviembre. La feria comercial y la entrega de kits se realizarán el 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor Medellín. Las inscripciones están abiertas en www.ucigranfondocolombia.com.