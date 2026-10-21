Iván Ramiro Sosa vuelve a las grandes ligas: tiene nuevo equipo y firma contrato hasta 2028

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano de 28 años, competirá en la categoría World Tour a partir de la próxima temporada. Después de dos campañas completas en el Kern Pharma, decidió cambiar de aires para volver a disputar las carreras más importantes del calendario UCI.

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A través de un comunicado oficial, el EF Education-EasyPost anunció la llegada de Sosa con contrato hasta 2028. Esta será su quinta camiseta en Europa, después de haber vestido los colores de Androni-Giocattoli, Ineos Grenadiers, Movistar Team y Kern Pharma.

“Nos enorgullece anunciar que el especialista en escalada, Ivan Ramiro Sosa, aportará su talento a EF Education-EasyPost a partir de 2027″, indica el anuncio.

Para el nacido en Pasca (Cundinamarca) es una gran noticia volver a la máxima categoría del ciclismo mundial. Eso le abre posibilidades reales de disputar las grandes vueltas, los monumentos y las clásicas más importantes de 2027.

Su fichaje por el EF Education llega después de mostrar buenas piernas en la Vuelta a España, donde estuvo cerca de darle un triunfo a Colombia en la etapa 14. Sosa también disputó este año la Vuelta a Burgos, O Gran Camiño y la Vuelta a Cataluña.

Iván Ramiro Sosa habló sobre su llegada

En sus primeras declaraciones como nuevo fichaje del Education First, el colombiano aseguró que se siente emocionado y lleno de ilusión por los retos que lo esperan el próximo año.

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“He escuchado cosas excelentes sobre EF Education-EasyPost por parte de los corredores del equipo. Hablan muy bien de la formación. Creo que el equipo me ha brindado la oportunidad —y seguirá haciéndolo— de regresar y dar ese salto hacia adelante”, expresó Sosa.

El colombiano considera esos dos años en el Kern Pharma un trampolín para regresar a las grandes ligas del ciclismo. “Estoy convencido de que, trabajando junto a todos los que forman parte del equipo, lograremos grandes cosas y viviremos muchos momentos felices —muchas victorias a lo largo del camino—; al fin y al cabo, de eso se trata, de intentar disfrutar de esos momentos felices”, subrayó.

Iván Ramiro Sosa, ciclista colombiano nacido en Pasca Foto: NurPhoto via Getty Images

Jonathan Vaughters, director general del EF, también se refirió al acuerdo para contratar a Iván Ramiro Sosa. “Iván está a punto de rendir a plena forma por primera vez en varios años”, analizó.

“Será de gran ayuda para nuestro equipo cuando compitamos en la alta montaña. Tiene la astucia necesaria para meterse en una escapada potente y, además, la fuerza suficiente para llegar hasta el final. (…) Tras recuperarse de una cirugía en la arteria ilíaca, ha demostrado una gran motivación por correr de forma agresiva en busca de victorias”, sentenció.