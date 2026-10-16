Oficial: Richard Carapaz fue anunciado por su nuevo equipo y firmó contrato hasta 2029

Tal como se había adelantado este mismo viernes a primera hora, Richard Carapaz fue presentado como nuevo ciclista del NSN Cycling Team y será compañero de Santiago Buitrago a partir de la próxima temporada.

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Andrés Iniesta, cofundador del agencia NSN, fue el encargado de darle la bienvenida al ciclista ecuatoriano y anunciar que se lanzan con todo para buscar victorias en 2027.

En el anuncio oficial aparece el exfutbolista del FC Barcelona tomando el celular y haciendo una llamada que termina contestando el propio Carapaz. “Vaya temporada has tenido, eh. Quería felicitarte y sobre todo darte la bienvenida al NSN Cycling Team”, dijo Iniesta.

Richard Carapaz firmó contrato hasta 2029 y será el principal líder de la escuadra suiza, acompañado por ciclistas de primer nivel como Santiago Buitrago, Biniam Girmay, Kasper Asgreen y Lennert van Eetverlt, entre otros.

Primeras declaraciones de Richard Carapaz

En el comunicado oficial del NSN Cycling Team se conocieron las primeras declaraciones oficiales de Richard Carapaz, quien abandonó el EF Education después de cuatro años como principal referente.

“Para mí es una oportunidad enorme como corredor poder formar parte de este proyecto y, sobre todo, ser uno de los líderes del equipo”, afirmó el ecuatoriano. “Estoy simplemente muy ilusionado. Tengo muchísimas ganas y, sinceramente, esto me recuerda mucho a cuando firmé mi primer contrato profesional, cuando estaba tremendamente emocionado por llegar al World Tour. Sigo teniendo la misma motivación que aquel día y eso es una sensación increíble”.

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La ‘Locomotora del Carchi’ cambia de equipo después de haber sido líder de la montaña en el Tour de Francia 2026 y terminar cuarto en la clasificación general de la Vuelta a España. “El proyecto de NSN me parece realmente interesante y, después de nuestras primeras conversaciones, tuve claro que este era el lugar adecuado para mí”, explicó.

“Soy un corredor que ha conseguido grandes resultados a lo largo de su carrera, muchos de ellos en grandes vueltas, y eso encaja muy bien con lo que NSN estaba buscando. El equipo tiene grandes ambiciones de seguir creciendo y, ya desde mis primeras conversaciones con el área de rendimiento, quedó claro que compartimos las mismas ganas de seguir mejorando y conseguir grandes cosas juntos”, aseguró.

Carapaz considera que “el equipo tiene muchísimo potencial para seguir desarrollándose y estoy muy emocionado de formar parte de ese crecimiento durante los próximos tres años”.

Kjell Carlström, mánager general del NSN, agregó sus sensaciones por fichar a un corredor de renombre que será la cara del proyecto. “Richard es un campeón consagrado. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que le hace especialmente diferente es su mentalidad. Richard es conocido por su garra y determinación, algo que volvió a demostrar en 2026″, dijo.

“Es uno de esos corredores cuya pasión por el ciclismo se percibe claramente y creemos que todavía tiene algunas de sus mejores actuaciones por delante. Su experiencia y liderazgo serán extremadamente valiosos, no solo para ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos deportivos, sino también para contribuir al desarrollo de la próxima generación de talentos del equipo”, completó Carlström.