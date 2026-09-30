Confidenciales

Daniel Briceño habló sobre la supuesta persecución del Banco de la República en el gobierno Petro

El Banco de la República aprobó el incremento de 25 puntos básicos en la tasa de interés.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

30 de septiembre de 2026 a las 3:55 p. m.
Daniel Briceño elogió la postura del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.
Daniel Briceño elogió la postura del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Foto: SEMANA

Daniel Briceño reaccionó de manera categórica ante la determinación de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar en 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención, ubicándola en un 12,25 %.

El proyecto anunciado por Daniel Briceño contempla restricciones frente a la revisión de celulares durante los procedimientos de tránsito.
¿Cambiarán las reglas para los conductores de Uber, Cabify y DiDi? El proyecto de ley que Daniel Briceño llevará al Congreso
Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá; billetes de 100 mil pesos colombianos y Daniel Briceño, congresista
El cruce entre Enrique Peñalosa y Daniel Briceño: “Como el colegio donde usted estudió”

El corporado señaló que este ajuste echa por tierra las versiones sobre supuestos sesgos políticos, asegurando que la medida demuestra la rigurosidad técnica con la que actúa el emisor independientemente de la administración de turno.

La junta directiva del Banco de la República
¿Habrá sorpresa en la decisión de la junta directiva del Banco de la República sobre las tasas? Corficolombiana explica por qué podrían subir

A través de sus redes sociales, Briceño enfatizó la importancia de proteger la autonomía del banco central frente a los señalamientos del pasado.

“Se acaban las teorías de conspiración según las cuales el Banco de la República subía las tasas por persecución a Petro, hoy también las sube con Abelardo”, aseveró el senador, destacando que el ajuste monetario responde exclusivamente a criterios macroeconómicos de control inflacionario.

Reconocimiento a la postura del Ministerio de Hacienda

En su pronunciamiento, el senador capitalino también dedicó palabras de reconocimiento al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por la forma en que el Gobierno asumió y explicó la decisión de la Junta.

Briceño afirmó que el jefe de la cartera económica dejó una “gran lección de respeto al Banco de la República”, al respaldar la cautela técnica de la autoridad monetaria sin descalificar sus determinaciones.

Esta postura fue bien recibida por diversos sectores políticos, que ven en la actitud del Ministerio de Hacienda un mensaje de tranquilidad para los mercados y las instituciones.

Briceño valoró que el Ejecutivo acatara el debate técnico, permitiendo que prevalezca el análisis prudente de los fenómenos económicos globales y locales sobre la confrontación política.

La justificación técnica del ajuste monetario moderado

Por parte del Gobierno Nacional, el ministro Miguel Gómez Martínez explicó que la decisión de incrementar la tasa de referencia en un porcentaje moderado responde a una larga y profunda discusión técnica.

El Ejecutivo coincidió en que mover la tasa de forma gradual es la mejor estrategia, mientras se aclara el impacto real que tendrán la incertidumbre económica y los factores inflacionarios en las próximas semanas.

El Ministerio de Hacienda aclaró que, al ser la tasa de intervención la variable de referencia para el costo del crédito en Colombia, era necesario actuar con prudencia.

La gradualidad adoptada por la Junta busca monitorear los riesgos existentes, garantizando que las decisiones monetarias se tomen con mayor claridad sin golpear abruptamente la dinámica productiva nacional.