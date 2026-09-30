Daniel Briceño habló sobre la supuesta persecución del Banco de la República en el gobierno Petro

Daniel Briceño reaccionó de manera categórica ante la determinación de la Junta Directiva del Banco de la República de elevar en 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención, ubicándola en un 12,25 %.

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El corporado señaló que este ajuste echa por tierra las versiones sobre supuestos sesgos políticos, asegurando que la medida demuestra la rigurosidad técnica con la que actúa el emisor independientemente de la administración de turno.

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A través de sus redes sociales, Briceño enfatizó la importancia de proteger la autonomía del banco central frente a los señalamientos del pasado.

“Se acaban las teorías de conspiración según las cuales el Banco de la República subía las tasas por persecución a Petro, hoy también las sube con Abelardo”, aseveró el senador, destacando que el ajuste monetario responde exclusivamente a criterios macroeconómicos de control inflacionario.

Reconocimiento a la postura del Ministerio de Hacienda

En su pronunciamiento, el senador capitalino también dedicó palabras de reconocimiento al ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, por la forma en que el Gobierno asumió y explicó la decisión de la Junta.

Se acaban las teorías de conspiración según las cuales el Banco de la República subía las tasas por persecución a Petro, hoy también las sube con Abelardo.



Gran lección de respeto al Banco de la República deja hoy el ministro Miguel Gómez Martínez. https://t.co/JF3j45oau7 — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) September 30, 2026

Briceño afirmó que el jefe de la cartera económica dejó una “gran lección de respeto al Banco de la República”, al respaldar la cautela técnica de la autoridad monetaria sin descalificar sus determinaciones.

Esta postura fue bien recibida por diversos sectores políticos, que ven en la actitud del Ministerio de Hacienda un mensaje de tranquilidad para los mercados y las instituciones.

🇨🇴 La Junta del @BancoRepublica decidió, por mayoría, subir 25 puntos básicos la tasa de interés de intervención, que queda en 12,25 %.



El ministro de Hacienda, @miguel_gomez_m, explicó por qué se optó por un ajuste moderado. 🧵 pic.twitter.com/AQBwywBeS3 — MinHacienda (@MinHacienda) September 30, 2026

Briceño valoró que el Ejecutivo acatara el debate técnico, permitiendo que prevalezca el análisis prudente de los fenómenos económicos globales y locales sobre la confrontación política.

La justificación técnica del ajuste monetario moderado

Por parte del Gobierno Nacional, el ministro Miguel Gómez Martínez explicó que la decisión de incrementar la tasa de referencia en un porcentaje moderado responde a una larga y profunda discusión técnica.

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La tasa de intervención es la referencia que marca cuánto cuesta el crédito en el país, y la Junta decidió moverla de forma gradual.



La razón: hoy hay incertidumbre sobre los fenómenos que pesan en la economía y todavía no se conoce bien su impacto. — MinHacienda (@MinHacienda) September 30, 2026

El Ejecutivo coincidió en que mover la tasa de forma gradual es la mejor estrategia, mientras se aclara el impacto real que tendrán la incertidumbre económica y los factores inflacionarios en las próximas semanas.

El Ministerio de Hacienda aclaró que, al ser la tasa de intervención la variable de referencia para el costo del crédito en Colombia, era necesario actuar con prudencia.

La gradualidad adoptada por la Junta busca monitorear los riesgos existentes, garantizando que las decisiones monetarias se tomen con mayor claridad sin golpear abruptamente la dinámica productiva nacional.