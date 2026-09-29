¿Quién es el nuevo presidente de Indumil?

Indumil fue objeto de duros cuestionamientos por contrataciones y proyectos que parecían tan ambiciosos y terminaron en un derroche innecesario de recursos públicos que generaron duros cuestionamientos.

Pusieron en marcha el diseño y fabricación del fusil Jaguar, que no quedó en nada y a pesar de los reparos al porte de armas en el gobierno de Gustavo Petro, lanzaron un outlet para la compra de armas.

Fusil Jaguar Foto: Presidencia

Con la entrada del nuevo gobierno el reto es mayor, no solo recuperar la credibilidad de la industria militar, sino generar las alianzas que requiere el sector para volver a ser la empresa estatal, de la defensa, que siempre fue orgullo en la fuerzas militares y de Policía. Para esa misión designaron a Lucas Eduardo Ariza.

Ariza fue nombrado, mediante decreto del Ministerio de Defensa, como el nuevo presidente de Industria Militar (Indumil) en Colombia y asume el cargo con la firma del mismo decreto, fechado este 29 de septiembre.

Retos para el nuevo presidente de Idumil Foto: Fuerzas Militares

A partir de la fecha Lucas Eduardo Ariza asume como presidente de Indumil con los retos y compromisos que quedaron en mora durante los últimos cuatro años y que tantas críticas provocaron al interior de la fuerza pública.