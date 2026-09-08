Colapsó página web de Indumil tras decreto que reactivó los permisos para portar armas

La página web de la Industria Militar de Colombia (Indumil) presentó fallas este martes, 8 de septiembre, pocas horas después de que el Gobierno nacional anunciara el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego.

¿Qué cambia con el porte de armas en Colombia? DCCAE se pronuncia sobre las nuevas medidas del Gobierno

La caída del portal se produjo en medio de una alta demanda de usuarios interesados en consultar información y realizar trámites relacionados con armas.

Colapsó página web de Indumil Foto: Montaje Semana

La situación ocurrió después de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual se puso fin a la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

El Gobierno explicó que la medida busca restablecer los permisos para ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos por la ley, manteniendo los controles de las autoridades.

Por otra parte, los ciudadanos deben tener presente que la reactivación de los permisos no significa que exista libre porte de armas. Cada persona debe verificar la vigencia y las condiciones de su autorización antes de portar un arma de fuego.

Porte de armas l “No puede ser que delincuentes transiten sin control mientras que una persona que se sienta desprotegida no pueda tener instrumento de defensa”

Recomendaciones para las personas que buscan utilizar la página web

Ante las fallas registradas en la página web de Indumil luego del anuncio del Gobierno sobre la reactivación de los permisos de porte de armas, se recomienda a los usuarios mantener la calma y evitar realizar múltiples intentos de ingreso de manera simultánea, ya que esto puede aumentar la congestión del portal.

No todos los ciudadanos pueden solicitar el permiso para portar un arma de fuego. Foto: Getty images

Lo primero es verificar que la página oficial de Indumil haya restablecido su funcionamiento antes de iniciar cualquier trámite. Los usuarios deben evitar ingresar sus datos personales en enlaces compartidos a través de redes sociales, mensajes de texto o correos electrónicos que no provengan de fuentes oficiales, debido al riesgo de estafas y suplantaciones.

También es importante conservar los comprobantes, solicitudes y documentos relacionados con trámites realizados antes de la caída del sistema. Si una diligencia queda incompleta, se recomienda esperar a que el portal vuelva a estar disponible y consultar los canales oficiales para conocer los pasos que correspondan.