Petro anuncia el “fusil Jaguar”

El presidente, Gustavo Petro, participará este viernes en la presentación oficial del fusil Jaguar, desarrollado por Industria Militar (Indumil) como parte del fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e industriales de defensa del país.

El proyecto, iniciado formalmente en 2020 con la participación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, avanzó por distintas etapas de diseño, prototipado y manufactura hasta consolidar un arma más liviana, ergonómica y resistente que el sistema Galil ACE, gracias al uso de polímeros de alta resistencia que reducen su peso en cerca de un 15 %.

Además, Indumil proyecta que el Jaguar tendrá un costo aproximadamente 20 % menor frente a sistemas importados equivalentes.

El nombre del fusil, informó la Presidencia de Colombia, fue elegido mediante una convocatoria nacional y simboliza fuerza, precisión y conexión con el territorio americano, mientras que el proyecto también busca impulsar la innovación, la transferencia de conocimiento y la articulación con universidades y empresas del sector tecnológico y metalmecánico.

El presidente Petro se viene adjudicando la figura del jaguar y en múltiples ocasiones lo ha citado, como lo hizo cuando habló de salario mínimo.