Juan Daniel Oviedo le dio un “periodicazo” a Miguel Uribe Londoño en Medellín

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, coincidió con el candidato Miguel Uribe Londoño en la estación El Poblado del Metro de Medellín, a la que madrugó para una jornada de volanteo en medio de la campaña para las elecciones del 31 de mayo.

El gesto de Juan Daniel Oviedo con Aída Quilcué en la Comisión Primera del Senado

Oviedo y Londoño se saludaron en medio de la multitud que iba hacia el transporte y entre sus equipos comentaron que ambas campañas habían analizado pasar por esa estación en el sur de Medellín.

El candidato presidencial le preguntó a su contrincante si lo que sostenía en sus manos era “el famoso periodicazo” y la fórmula le entregó un ejemplar explicándole que ahí están consolidadas las propuestas y las “bombas” que tendrá que desactivar el próximo gobierno.

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, coincidió con el candidato Miguel Uribe Londoño durante una jornada de volanteo en una estación del Metro de Medellín. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/oMoFTfBL0X — Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026

Oviedo está realizando un recorrido por el Área Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, donde ha estado en contacto con jóvenes y comunidades de varios barrios.