CONFIDENCIALES

Juan Daniel Oviedo le dio un “periodicazo” a Miguel Uribe Londoño en Medellín

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia se encontró con el candidato en la estación El Poblado del Metro de Medellín.

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Redacción Semana
8 de mayo de 2026 a las 8:34 a. m.
Miguel Uribe Londoño y Juan Daniel Oviedo
Miguel Uribe Londoño y Juan Daniel Oviedo Foto: Captura de pantalla de video

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, coincidió con el candidato Miguel Uribe Londoño en la estación El Poblado del Metro de Medellín, a la que madrugó para una jornada de volanteo en medio de la campaña para las elecciones del 31 de mayo.

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Oviedo y Londoño se saludaron en medio de la multitud que iba hacia el transporte y entre sus equipos comentaron que ambas campañas habían analizado pasar por esa estación en el sur de Medellín.

El candidato presidencial le preguntó a su contrincante si lo que sostenía en sus manos era “el famoso periodicazo” y la fórmula le entregó un ejemplar explicándole que ahí están consolidadas las propuestas y las “bombas” que tendrá que desactivar el próximo gobierno.

Oviedo está realizando un recorrido por el Área Metropolitana de Medellín y el Valle de Aburrá, donde ha estado en contacto con jóvenes y comunidades de varios barrios.