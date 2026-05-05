Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron carta a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo para invitarlos a debatir

La candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron una carta pública en la que invitan a un debate a sus contendores Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, en el marco de la campaña electoral.

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El documento, fechado el 5 de mayo de 2026 en Bogotá, plantea la necesidad de abrir un espacio de discusión “de cara a los colombianos” para contrastar propuestas programáticas y diferencias entre las candidaturas.

En el texto, Valencia y Oviedo señalan que “ha llegado el momento de discutir qué proponemos para Colombia y en qué nos diferenciamos”.

La carta también hace referencia al contexto de los debates en la contienda electoral. Allí, los firmantes cuestionan la ausencia del senador Iván Cepeda en estos escenarios, al considerar que evitar el debate público afecta la democracia y limita el derecho de los ciudadanos a conocer y contrastar ideas.

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Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Foto: JORGE OROZCO-EL PAÍS

“Quien aspira a gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, se lee en el documento.

En ese sentido, los candidatos proponen avanzar sin más dilaciones y convocar el encuentro con De la Espriella y Restrepo. Según indican, los equipos de campaña se encargarán de coordinar “con celeridad” la fecha, el formato y las reglas del debate.

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Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

La misiva concluye con un llamado a que el encuentro se realice lo antes posible, subrayando la importancia de responder a lo que, según afirman, es una exigencia de la opinión pública en medio de la campaña presidencial.