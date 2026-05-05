Abelardo de la Espriella le responde a Paloma Valencia sobre un debate entre los dos: “¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella le contestó a Paloma Valencia y a Juan Daniel Oviedo la invitación a hacer un debate televisado entre ambas campañas.

“Querida Paloma: la campaña no es para jugarreticas. El debate que propones lo esquivaste tú misma cuando nos citó Luis Carlos Vélez y todos habíamos aceptado. ¿Cambias de posición después de los resultados de las encuestas?“, criticó De la Espriella.

El candidato agregó: “Quieres hablar de diferencias: ahí están, claras. El pueblo lo sabe; la gente no es tonta como creen los políticos. Tú con los de siempre; yo con los nunca. Y tu fórmula impulsa una agenda frente a la que estamos totalmente en contra”.

De la Espriella pidió que, más bien, lo inviten al “debate” que está promocionando la campaña de Valencia contra Iván Cepeda este martes, 5 de mayo, pero sobre el que no ha dado detalles. “Dime la hora, el lugar y allá les caigo. P. S. Me aseguraré de ponerme medias”, dijo el abogado.

La respuesta del candidato se dio luego de que Valencia y Oviedo enviaran una carta a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, pidiéndoles concretar ese espacio.

Abelardo de la Espriella le respondió la invitación a Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Queremos invitarlos a un debate televisado para que podamos contrastar ideas”, aseguró Valencia, quien aclaró que ese encuentro sería entre las dos campañas. No se habría involucrado a Iván Cepeda por su negativa a estar en debates en los que, según ha dicho el candidato del Pacto Histórico, no siente que vaya a tener garantías. “Ha rehuido todos los debates”, criticó Oviedo sobre el candidato del petrismo.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo enviaron carta a Abelardo de la Espriella y a José Manuel Restrepo para invitarlos a debatir

En el caso de los demás aspirantes de la contienda, Valencia aclaró que no los mencionaron porque lo que buscarían es poder contrastar las ideas con la candidatura de De la Espriella porque, según las más recientes encuestas, se encuentran en un empate técnico.

“Desempatemos en debate con propuestas y con ideas por Colombia”, pidió Valencia.

Paloma Valencia le envió la invitación a De la Espriella. Foto: Campaña Paloma Valencia

Por su parte, Oviedo dijo que se imaginan un debate en el que puedan estar los cuatro, los dos candidatos con cada una de sus fórmulas, para abordar las principales problemáticas del país y las inquietudes de los ciudadanos, relacionadas con temas como la salud, la corrupción, la seguridad, entre otros, y que los votantes puedan conocer en qué se diferencian cada una de las propuestas.

Sobre el debate que anunció Valencia con Cepeda en la noche de este martes, ni la candidata ni su equipo han hecho claridad sobre este espacio, pero todo indica que Cepeda no haría presencia, sino que se trataría de una estrategia de campaña por parte de la candidata de la Gran Consulta por Colombia.