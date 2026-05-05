Elección en Fonseca, La Guajira, desata polémica: ganador estaría inhabilitado y hay alarma por disturbios

Los habitantes de Fonseca, La Guajira, acudieron a las urnas el pasado 3 de mayo para elegir a su alcalde, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección. Lo problemático de la situación es que el ganador estaría inhabilitado para ejercer el cargo y hay preocupación entre la población por posibles disturbios.

El protagonista de la historia es Micher Pérez Fuentes, quien avaló su postulación a través del Partido Alianza Social Independiente ASI y sumó el 57 por ciento de los votos en la jornada de esta semana. Seguido por Nelson José Álvarez Obregón, del Partido Liberal, que logró el 28 por ciento del electorado.

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Todo se remonta al 29 de octubre de 2023, en las elecciones territoriales que se desarrollaban en todo el país, cuando un grupo de personas llegó a un puesto de votación, intimidó a jurados, destrozó urnas y rompió tarjetones. Sobre las 5:00 p. m. de ese día, con el 58 por ciento de las mesas informadas, punteaba en los resultados Enrique Luis Fonseca Pitre con 4.715 votos, con una ventaja de más de 1.000 sobre el segundo contrincante, Micher Pérez Fuentes.

Por los hechos, la comisión escrutadora departamental declaró nula la elección y convocó a votaciones el 17 de diciembre de 2023, donde ganó Pérez Fuentes con 9.584 respaldos. Sin embargo, en enero de este año, el Consejo de Estado declaró nula la elección atípica, manifestando que se desconoció la voluntad popular de octubre de 2023, donde Fonseca Pitre punteaba.

Micher Pérez Fuentes, alcalde electo de Fonseca, La Guajira. Foto: Tomado de la cuenta de Facebook de Micher Pérez Fuentes.

En la nueva jornada, que ocurrió el 3 de mayo, Micher Pérez Fuentes volvió a presentarse en medio de un convulsionado ambiente judicial: tutelas, declaraciones y acciones de tribunales que debatían sobre la legalidad de su postulación, dado que algunos sectores alegaron que estaría incurriendo en inhabilidades, dado que ordenó el gasto del municipio hasta enero, cuando le fue anulada la elección.

Fuentes cercanas al caso describieron a SEMANA: “Micher Pérez Fuentes, presuntamente, posee varias inhabilidades, entre las que se resalta haber firmado contratos hace tres meses como alcalde y que su hermano, Óscar José Pérez Álvarez, funge actualmente como presidente del Concejo de Fonseca, siendo esta la principal inhabilidad”.

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La polémica está sobre la mesa. Aunque la Registraduría contabilizó los votos de Pérez Fuentes, ubicándolo en el primer lugar, será el Consejo Nacional Electoral quien acreditará el triunfo del político. A la discusión podría sumarse el Consejo de Estado, pues ya se anticiparon demandas contra la elección. En el escenario local, hay inquietud por llamados a manifestaciones públicas a favor de Pérez Fuentes.

*SEMANA intentó contactar a Micher Pérez Fuentes para conocer su versión sobre los hechos, pero no fue posible hasta la publicación de este artículo.