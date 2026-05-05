Gustavo Petro anticipó decisión sobre el gas domiciliario que encendió las alarmas por sus consecuencias: estos son los detalles

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República publicó un mensaje que generó un fuerte revuelo por las consecuencias que podría tener una decisión que tomó.

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La medida que generó polémica en las redes sociales tiene que ver con el gas domiciliario y la disminución del subsidio: “Subsidiar hidrocarburos es un suicidio vital y económico; en mi experiencia como gobernante, he disminuido al máximo los subsidios al petróleo, al carbón y deben disminuir los del gas domiciliario. Solo es posible si calentar el agua y calentar la comida se puede realizar con energía solar y si sale más barato que prender leña”.

Esa determinación del jefe de Estado generó varios comentarios: “Sr. Pte., ¿cuál es la razón por la cual no disminuyó los subsidios al diésel???…, la rta. es obvia, usted siempre antepone las valoraciones políticas de sus decisiones; Sr. Pte., lo más barato sería ‘prender leña’ para generar energía…, volvemos a la ’Edad de Piedra’, Sr. Pte.???”.

Otro usuario manifestó: “Usted creció el Estado y era lo que tenía que disminuir. También disminuyó la salud, la inversión, entre otras cosas importantes de la economía de un país. Esa visión estatista como solución es frenar el desarrollo de los pueblos y su libertad”.

También le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano: “Cocinemos con leña como en Cuba y duremos días sin energía y agua. Para sentir que es mejor vivir en Cuba que en Miami”.

Recientemente, el presidente Petro también desató una controversia por un mensaje que publicó tras el incremento que ordenó del precio de la gasolina de $ 400: “Aconsejo a todos los usuarios de vehículos, incluidos motos, a gas, gasolina o diésel, tratar de cambiarlos por vehículos eléctricos que se pueden cargar con la energía del sol de manera gratuita. Una inversión que genera ahorro para el hogar y aumenta el ingreso real de los que trabajan con sus vehículos”.