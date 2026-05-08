El secretario general del Partido Conservador, Adolfo Pineda García, anunció públicamente su salida de la colectividad.

¿Quién es Adolfo Pineda, nuevo secretario general del Partido Conservador?

“Hoy he tomado la decisión de renunciar al cargo de secretario general del Partido Conservador Colombiano”, anunció.

El político agradeció a los miles de militantes en cada una de las regiones del país, a la Dirección Nacional del Partido Conservador, a la bancada del Congreso y al equipo que lo acompañó en este proceso. “Gracias por su respaldo y total compromiso”, dijo.

“Me voy orgulloso del trabajo realizado y convencido de que los ciclos deben cerrarse con responsabilidad y sentido institucional”, agregó el saliente secretario general.

Pineda había llegado a ese cargo cuando el senador Efraín Cepeda fue elegido presidente del Partido Conservador en febrero de 2023. En ese momento salía de la dirección el senador Carlos Trujillo de esa colectividad, pues estaba llevando el partido a acercarse al Gobierno de Gustavo Petro.

El saliente secretario es hermano del senador Marcos Daniel Pineda. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda. Había trabajado en la Dirección de Asuntos Legislativos del Ministerio del Interior, fue secretario técnico de Nuevas Generaciones del Partido Conservador y se había desempeñado como enlace territorial del Ministerio del Deporte para la Costa Caribe.