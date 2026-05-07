Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, el gran ausente en firma clave para Regiotram. No lo invitaron

La firma protocolaria del otrosí en el proyecto Regiotram o tren que conectará a Bogotá con municipios de Cundinamarca, no fue del todo alegría.

Pese a que se estaba consolidando la financiación de la megaobra, lo que envía señales de que ahora sí, empezará el proyecto del tren a andar sobre rieles, faltaba alguien: el alcalde Carlos Fernando Galán, que ha venido haciendo reparos técnicos, argumentando que se requieren ajustes para la integración al sistema de transporte urbano de la capital del país.

Imágenes del Regiotram Foto: Ministerio de Hacienda / Facebook

El Gobierno llegó al 82 % del aporte, para hacer que el Regiotram se haga realidad, según dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, quien, no obstante, se refirió a la posición del alcalde Galán. “Bogotá no está por fuera: 11 de 17 estaciones están en la ciudad; de los 17 billones de inversión, 7 billones se irrigarán para la capital”. Sin embargo, durante su intervención en el acto protocolario, la jefa de la cartera del transporte confirmó que no lo invitaron.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, por su parte, manifestó que el gobierno ha hecho un esfuerzo económico y mencionó las diferencias que se presentaron para la participación de la alcaldía Mayor. “Razonablemente debería estar aquí el alcalde Galán”, indicó Ávila.

Por ello, invitó al alcalde a participar, circunstancia que, “no fue posible en los últimos días, pero la prioridad era utilizar el tiempo que queda para poner en marcha la licitación”.

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, también se refirió al asunto, y lamentó la ausencia de Galán, pues Bogotá había participado en 101 mesas adelantadas alrededor del tren. Enfatizó en que no se descartará ninguna observación técnica que presente la capital en las mesas técnicas que se iniciarán a partir de ahora, y, “en caso de que tengan viabilidad serán acatadas”, dijo.

No obstante, Rey argumentó que “no es cierto” que no se haya atendido la solicitud de Bogotá de integrar el Regiotram con el sistema de transporte público. “Lo que habían pedido era integrar las grandes troncales con el tren. Ahora, hace unas horas, pidieron hacer lo mismo con el sistema zonal, que es algo completamente diferente”.

El tema según aseguró Rey, será analizado en las próximas mesas de trabajo.