Ángela, hermana de Armando Benedetti, reconoce que apoya a Paloma Valencia

Ángela Benedetti, la hermana del ministro Armando Benedetti, anunció en redes sociales el respaldo a Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático.

La comunicación la hizo a través de su cuenta de X este 7 de mayo:

“El hecho de que yo apoye a Paloma Valencia nada tiene que ver con la opinión o injerencia de ningún miembro de mi familia. No sé por qué les cuesta tanto trabajo entender que las mujeres tenemos criterio propio, carácter y determinación para tomar nuestras propias decisiones”, dijo Benedetti.

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Ella también manifestó: “Cada día que avanza esta campaña, admiro más a Paloma Valencia. Cada ataque, cada traición, cada deslealtad, y ella fuerte, con carácter y sin perder el norte”.

En el pasado, ella se sumó al proyecto político de Gustavo Petro y, una vez llegó al poder, se desencantó del plan del Pacto Histórico.

Ahora bien, el apellido Benedetti ha sonado en las toldas de Valencia. Ella, en entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, desconoció cualquier tipo de apoyo por parte de Armando Benedetti y respondió que sus comunicaciones se han limitado a su situación de seguridad.