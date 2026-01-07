Política

La imagen que publicó Gustavo Petro tras su acercamiento con Donald Trump: un águila calva y un jaguar juntos

En su cuenta en X, el presidente colombiano reveló nuevos detalles de la conversación con su homólogo estadounidense.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 3:15 a. m.
Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump.
Gustavo Petro publicó foto de un jaguar y un águila, haciendo alusión a su nuevo acercamiento con Donald Trump.

Gustavo Petro, presidente de la República, publicó una curiosa imagen que simbolizaría su reciente acercamiento con el mandatario estadounidense Donald Trump.

En sus redes colgó una foto en la que aparece un águila calva, ave nacional y símbolo representativo de Estados Unidos, y un jaguar, felino con el que Petro se siente identificado.

En la imagen, generada con inteligencia artificial, ambos animales aparecen juntos, con las cabezas unidas, como si posaran para la cámara.

Igualmente, en un texto brindó nuevos detalles sobre la llamada que sostuvo con el mandatario estadounidense, que disipó la tensión entre ambos países previo al discurso de Petro ante la Plaza de Bolívar.

“Entre las cosas que hablamos, el presidente Trump y yo, fue el desencuentro que tuvimos en su visión de la relación de EE.UU. con América Latina", inició el presidente colombiano en X.

Y recordó una carta que envió a Trump en el inicio de su mandato, así como una conversación personal con Joe Biden, expresidente estadounidense, sobre aprovechar la generación de energías limpias en el continente.

“1.400 GW, mientras la demanda de EE.UU. por energía que soluciona el petroleo y el carbon es 840 GW anuales, es decir América Latina puede lograr que el 100% de la matriz energética de EE.UU., y eso sería el paso más grande en la lucha por detener la crisis climática en favor de la vida", manifestó Petro, quien también afirmó que “eso significa la paz y la democracia global”.

Donald Trump dice que fue un “gran honor” hablar, vía telefónica, con Gustavo Petro y anuncia encuentro con el mandatario colombiano en la Casa Blanca

Agregó que el uso de América Latina “por petróleo” llevaría a “la destrucción del derecho internacional y por tanto a la barbarie y a una tercera guerra mundial”.

De esa forma, según Petro, se pondría en riesgo la paz del mundo y se pasaría a un “colapso climático irreversible”.

“El potencial de energía limpia de América Latina se hace realidad con una inversión de 500.000 millones de dólares, que los tiene es este momento EEUU. Esa es mi propuesta. Basada en la paz, la vida y la democracia global”, concluyó el presidente en X.

Luego de la llamada, que duró cerca de 15 minutos y generó buenas reacciones de ambas partes, la tensión con Estados Unidos se enfrió y se restableció el diálogo directo entre mandatarios.

Noticias Destacadas