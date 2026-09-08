Tostao crece en Colombia: más de 300 tiendas y una planta que produce 1.200 toneladas al mes

Tostao busca dejar atrás una etapa de ajustes y avanzar hacia un nuevo periodo de expansión en Colombia. La compañía, que hace parte del Grupo Colpatria, informó que actualmente cuenta con más de 300 tiendas en cerca de 40 ciudades y 15 departamentos, además de una planta industrial en Tocancipá con capacidad para producir 1.200 toneladas mensuales.

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El anuncio se da después de un proceso de reorganización empresarial y de una depuración de su red de establecimientos. De acuerdo con Tatiana Mejía Casas, presidenta de Tostao’, la empresa cerró más de 100 tiendas luego de encontrar que más de la mitad de los establecimientos presentaban indicadores negativos.

“Después de todo este proceso de turnaround, hoy tenemos una red absolutamente rentable y atractiva”, afirmó Mejía. Según la ejecutiva, la situación actual permite a la compañía retomar los planes de crecimiento y plantear nuevamente una expansión agresiva.

La planta de Tocancipá es uno de los principales activos de la operación. La instalación tiene 18.000 metros cuadrados, seis líneas de producción y un área de frío de 3.000 metros cuadrados, además de ultracongeladores. La infraestructura permite elaborar diferentes productos de panadería y mantenerlos congelados para que sean horneados posteriormente en las tiendas.

Sobre la planta, la ejecutiva mencionó que “representa la base operativa de Tostao’ en el país. La tecnología instalada y la disciplina en el modelo de bajo costo nos permiten generar eficiencias operativas sólidas para mantener una oferta accesible al consumidor sin comprometer los estándares de calidad. La continuidad en el proceso de reorganización confirma la estabilidad del negocio”.

Tatiana Mejía CEO de Tostao. Foto: Semana

Aunque la capacidad instalada llega a 1.200 toneladas mensuales, actualmente la compañía utiliza cerca de 650 toneladas al mes. En términos de ingresos, Mejía señaló que en total la empresa podría cerrar el año con una facturación cercana a los $300.000 millones.

La operación también mantiene una relación con más de 120 proveedores nacionales y destina cerca de $7.000 millones mensuales a la compra de materias primas y productos. La empresa asegura que el 100 % de sus materias primas proviene de proveedores nacionales, incluyendo harina y queso campesino.

En materia laboral, la compañía cuenta con cerca de 1.700 colaboradores directos. Las mujeres representan el 80 % de la fuerza operativa y el 45 % de los cargos directivos.

Por otro lado, la compañía también reportó nuevos desarrollos, como un pan baguette elaborado con masa madre, y alianzas para diversificar su oferta, además de iniciativas ambientales relacionadas con el aprovechamiento de borra de café, reciclaje y siembra de árboles.

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La nueva capacidad productiva también abre espacio para fortalecer el canal mayorista, que cuenta con 140 referencias de portafolio. Esto permitiría aprovechar la infraestructura disponible y ampliar las alternativas comerciales de la compañía, mientras mantiene una estructura operativa enfocada en eficiencia y costos.

Para Mejía, la combinación entre la infraestructura industrial y la disciplina operativa será determinante para sostener la nueva etapa de crecimiento de Tostao’.