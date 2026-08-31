Ashley Colombia se expande en el país con nuevas tiendas y más colaboradores

Un ambicioso plan de expansión que contempla la apertura de 10 nuevas tiendas en los próximos tres años y que fortalecerá su cobertura inicialmente en Bogotá y Medellín se ha convertido en la punta de lanza de Ashley Colombia, luego de duplicar sus ventas por segundo año consecutivo durante 2025.

La compañía proyecta alcanzar una red de 10 tiendas Ashley Furniture en los próximos 3 años, fortaleciendo su cobertura y ampliando su equipo de trabajo a cerca de 150 colaboradores. El motivo, de acuerdo con el DANE, es que el mercado colombiano atraviesa por un entorno económico ideal que está transformando la forma en la que viven y compran los colombianos.

De hecho, el crecimiento de Ashley Colombia no solo responde a una recuperación del consumo, sino también a una profunda transformación del consumidor colombiano: la tendencia hacia hogares más pequeños, muchos de ellos unipersonales o monoparentales, sumada a una población cuya edad promedio no supera los 31 años, impulsa la demanda de mobiliario más funcional, versátil y adaptado a nuevos estilos de vida, muy distintos al modelo tradicional de familias numerosas que convivían en espacios amplios.

Hoy, las personas que viven solas, las familias jóvenes y quienes conciben el hogar como una inversión en bienestar, comodidad y calidad de vida están redefiniendo el mercado de muebles. “Esta evolución nos da la confianza para seguir expandiendo nuestra operación y acercar Ashley a más colombianos”, afirmó Pablo Sardi, gerente general de Ashley Colombia.

Pablo Sardi, gerente general de Ashley Colombia. Foto: Suministrada - API

Calidad, confort y variedad

Ashley Furniture es el mayor fabricante estadounidense de muebles del mundo y una de las compañías líderes en soluciones para el hogar, con más de 80 años de trayectoria. Su presencia en más de 155 países y cobertura superior a 1.200 tiendas, lo convierten en la mejor alternativa a la hora de adquirir salas, comedores, dormitorios, oficinas, colchones, accesorios y decoración.

Según Sardi, su fórmula de éxito se basa en tres atributos: calidad, confort y variedad. Desde su llegada a Colombia, hace cuatro años, estos elementos le han permitido consolidarse como “un supermercado de muebles”: un lugar que trasciende la tienda tradicional y permite encontrar soluciones de acuerdo con el presupuesto, el estilo y las necesidades de cada cliente. Su capacidad para producir eficientemente a gran escala hace posible ofrecer diseño y calidad a precios accesibles.

De hecho, esa “obsesión por la calidad, el confort, la variedad y el deseo de servir a todo el mundo es lo que más le ha encantado al mercado colombiano”, asegura Sardi.

Experiencia en la calidad del sueño

Como parte de esta estrategia de crecimiento, la compañía impulsará Ashley Sleep, su formato especializado en colchones y soluciones para el descanso, una categoría que cobra cada vez mayor importancia entre los colombianos, hoy más interesados en invertir en bienestar, salud y calidad del sueño.

Esta expansión comercial estará acompañada por el fortalecimiento de su capacidad logística, con el propósito de responder al aumento de la demanda y ofrecer una experiencia de compra más ágil, eficiente y satisfactoria.

En cuanto a la experiencia de compra de Ashley Sleep, Sardi sostiene que comienza antes de hablar de materiales o tecnología: parte de entender cómo duerme cada persona, cómo respira, qué necesita su cuerpo y de qué manera influyen factores como el calor o los microdespertares nocturnos. Porque “vender un colchón no es vender solamente el producto, sino ayudar a comprender cómo puede resolver el sueño y mejorar muchísimo la salud”, señala el vocero de Ashley Colombia.

Es así como Ashley Colombia no solo busca abrir nuevas tiendas, sino consolidar una expansión sostenible que combine mayor cobertura, capacidad logística y soluciones adaptadas a las nuevas formas de vivir, comprar y descansar de los colombianos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Ashley Colombia