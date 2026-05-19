Indumil confirma primicia de SEMANA sobre las primeras fallas técnicas del fusil Jaguar

Indumil confirmó la primicia de SEMANA sobre fallas que presentó el fusil Jaguar, que lanzó recientemente el presidente Gustavo Petro.

Indumil confirmó primeras fallas en el fusil Jaguar. Foto: Indumil

Como se recordará, el arma de fuego busca ser el reemplazo del Galil de fabricación israelí. Sobre las fallas presentadas por el fusil Jaguar, explicó Indumil que “durante el desarrollo de las pruebas, en dos de los fusiles evaluados se presentó una liberación no controlada de gases asociada a condiciones de cierre mecánico no óptimas”.

Agregó la industria militar, Indumil, que “el técnico y el suboficial involucrados en el incidente de estos dos fusiles recibieron valoración médica en el dispensario de la Unidad, realizándose procedimientos de asepsia sin afectaciones adicionales y confirmándose lesiones superficiales únicamente en uno de los participantes, sin compromiso adicional a su integridad”.

Así mismo indicó Indumil que “el análisis técnico adelantado por Indumil permite establecer que los eventos registrados están asociados a ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón, aspectos inherentes a la fase de validación y fortalecimiento técnico de un desarrollo de esta naturaleza”.

El presidente de Indumil, el coronel (r) Juan Carlos Mazo, esta a la cabeza del fusil Jaguar. Foto: INDUMIL

Tras las fallas presentadas, Indumil señaló que “el análisis técnico adelantado por Indumil permite establecer que los eventos registrados están asociados a ajustes del sistema de cierre y aseguramiento del cañón, aspectos inherentes a la fase de validación y fortalecimiento técnico de un desarrollo de esta naturaleza”.

De igual manera, Indumil indicó que seguirá con el desarrollo del fusil. “Las fases del desarrollo continuarán hasta garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones técnicas, operacionales y de seguridad definidas para el sistema, teniendo como prioridad permanente la seguridad del personal de la Fuerza Pública que tendrá a cargo su operación en cumplimiento de la misión constitucional”, anotó.

El presidente, Gustavo Petro, el 8 de mayo de 2026 en Soacha (Cundinamarca), presentando el fusil bautizado como jaguar. Foto: Foto de Ovidio González - Presidencia de Colombia

Es de recordar que el fusil Jaguar tiene como propósito reemplazar al Galil, que por décadas ha sido el arma de dotación de las Fuerzas Militares.