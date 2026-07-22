Luego de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara que Cali será una de las ciudades desde donde ejercerá funciones de Gobierno como parte de su propuesta para descentralizar la administración pública, surgió la expectativa sobre el lugar que serviría como sede para el desarrollo de su agenda institucional en la capital del Valle del Cauca.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la Administración Distrital pondrá a disposición del nuevo Gobierno el edificio de la antigua sede de la Fundación para la Educación Superior (FES), un inmueble considerado patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Según explicó el mandatario, este espacio podría ser utilizado por el presidente electo cuando adelante actividades oficiales en Cali, con el propósito de fortalecer la presencia institucional del Gobierno nacional en el suroccidente del país.

“Celebramos el anuncio del presidente De La Espriella de que Cali será una de las sedes de su Gobierno. Este es un mensaje muy importante, no solo para Cali, para el suroccidente, sino también para todas las regiones de Colombia. Por eso hoy ponemos a disposición del presidente De La Espriella este edificio: la antigua sede de la FES, para que pueda despachar desde ahí cuando se encuentre en nuestra hermosa ciudad”, manifestó el alcalde Alejandro Eder.

El edificio de la antigua FES, que tiene capacidad para albergar actividades institucionales, es uno de los inmuebles emblemáticos de Cali.

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Eder recordó que la capital vallecaucana tiene una serie de proyectos estratégicos que espera impulsar de manera conjunta con el próximo Gobierno nacional. Entre ellos se encuentran la consolidación del Tren de Cercanías, el fortalecimiento de la seguridad, la continuidad de la Universidad del Oriente, la culminación de infraestructura educativa, el saneamiento financiero del sistema de salud y la cofinanciación para la renovación de la flota del sistema de transporte masivo.

Con esta propuesta, la Alcaldía de Cali busca fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, en un contexto en el que el presidente electo ha planteado ejercer parte de sus funciones desde diferentes regiones del país como estrategia para acercar la administración nacional a los territorios.