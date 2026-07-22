Cali será la tercera sede de gobierno del presidente Abelardo De La Espriella: ¿desde dónde despachará?

Cali formará parte de las ciudades desde las cuales despachará el presidente electo, Abelardo de la Espriella, durante su mandato. El propio mandatario hizo el anuncio y aseguró que la capital del Valle del Cauca se convertirá en una de las sedes alternas de la Presidencia de la República, como parte de una estrategia orientada a acercar el Gobierno Nacional a las regiones.

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La decisión ubica a Cali entre las ciudades que recibirán periódicamente al jefe de Estado y a su gabinete, con el propósito de descentralizar la gestión del Ejecutivo y permitir que las principales decisiones del Gobierno también se tomen desde diferentes zonas del país. La iniciativa busca fortalecer la presencia institucional fuera de Bogotá y mantener un contacto más directo con las problemáticas y necesidades de las regiones.

De acuerdo con De La Espriella, la capital vallecaucana tendrá un papel estratégico dentro de este modelo de gobierno itinerante por su relevancia económica y empresarial, así como por su ubicación en el suroccidente colombiano. Desde allí se realizarán reuniones de alto nivel, consejos de gobierno, encuentros con autoridades locales y jornadas de trabajo con entidades nacionales.

Cerca de la mitad de los empresarios de Cali y sus alrededores ha usado o piensan implementar estrategias con la IA. Foto: Francy Elena Chagüendo. Foto: El País

En el mismo anuncio, el presidente electo también presentó a tres nuevos integrantes de su equipo de gobierno, quienes asumirán responsabilidades en entidades consideradas estratégicas para la próxima administración. Aunque aún no se han definido todos los aspectos logísticos, indicó que en las próximas semanas se establecerán los detalles para la puesta en marcha de la sede alterna en Cali.

La propuesta forma parte del plan de gobierno de De la Espriella para reducir la centralización administrativa y aumentar la presencia del Ejecutivo en distintas regiones del país. Bajo este esquema, ministros y altos funcionarios deberán trasladarse periódicamente a las sedes alternas para coordinar proyectos, atender agendas institucionales y fortalecer la relación entre el Gobierno Nacional y las administraciones territoriales.

Con este anuncio, Cali se consolida como uno de los principales centros de operación del nuevo Gobierno Nacional, una decisión que podría fortalecer el protagonismo de la ciudad en la agenda política, económica e institucional del país durante los próximos cuatro años.