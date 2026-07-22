Túnel del Toyo: esta es la razón por la que una de las obras más importantes del país aún no entra en funcionamiento

Según informó el Instituto Nacional de Vías (Invías), el corredor del Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura vial más importantes del país, aún no puede entrar en operación debido a que siguen pendientes algunas obras civiles indispensables para su funcionamiento.

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La entidad explicó que esta situación no obedece a retrasos en el contrato de los equipos electromecánicos, sino a que todavía faltan por concluir varios frentes de obra que hacen parte del corredor vial. En ese sentido, aclaró que la ejecución del proyecto avanza de acuerdo con el cronograma establecido.

Invías indicó que una vez finalicen las obras civiles comenzará la instalación de los equipos electromecánicos, que incluyen los sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendios, comunicaciones y los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS). Estos componentes serán los encargados de garantizar la operación segura del túnel y del resto de la infraestructura.

La entidad también confirmó que estos equipos ya fueron adquiridos y se encuentran en territorio colombiano, por lo que estarán disponibles para ser instalados cuando las obras estén terminadas y certificadas.

Poyecto Túnel. Foto: Screenshot 'x'

Asimismo, explicó que el montaje de esta tecnología no puede realizarse antes de finalizar las obras civiles, ya que hacerlo podría afectar las garantías de los equipos, acelerar su deterioro por las condiciones propias de la construcción y poner en riesgo una inversión pública superior a los 516.000 millones de pesos.

Invías recordó que el proyecto no está conformado únicamente por el túnel principal de 9,8 kilómetros, sino por un corredor vial de aproximadamente 38 kilómetros, integrado por 18 túneles, 29 puentes y cerca de 17 kilómetros de vía a cielo abierto, diseñado para operar como un solo sistema.

De acuerdo con la entidad, actualmente permanecen pendientes por construir dos túneles, siete puentes y cerca de seis kilómetros de vía, obras que están a cargo de la Gobernación de Antioquia y que son necesarias para garantizar la conectividad y la operación integral del corredor. Según el cronograma vigente, estos trabajos estarían finalizados en octubre de 2027.

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El instituto también reiteró que el contrato para el suministro e instalación de los equipos electromecánicos continúa ejecutándose conforme a la planeación inicial y cuenta con los recursos asegurados mediante vigencias futuras. En total, el Gobierno nacional ha destinado cerca de 1,4 billones de pesos para las obras a cargo de la Nación y garantizó la financiación de los sistemas tecnológicos que permitirán la puesta en funcionamiento del corredor.

Finalmente, Invías señaló que continuará trabajando de manera coordinada con las demás entidades responsables del proyecto para avanzar en la culminación de la obra y habilitar una infraestructura que conectará el centro del país con la región de Urabá bajo condiciones de seguridad y eficiencia.