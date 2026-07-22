Fico Gutiérrez anunció la captura de otro peso pesado del crimen en Medellín: “Uno a uno van cayendo”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció este miércoles, 22 de julio, la captura de alias Plateado o David 80, presunto cabecilla del grupo delincuencial San Pablo y responsable de extorsionar a comerciantes, tenderos, distribuidos, transportadores y mototaxis en el nororiente de la capital antioqueña, así como de varios municipios aledaños, según reveló el mandatario local.

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“Este delincuente cayó en Bello, luego de 9 meses de investigación de nuestra Policía y la Fiscalía. Con esta captura ya son 56 integrantes de esta estructura criminal los que han caído: el máximo cabecilla, el segundo cabecilla, 21 coordinadores y 33 integrantes, y vamos por más. Aquí no negociamos con los criminales. Los perseguimos hasta ser capturados. Uno a uno van cayendo”, precisó Gutiérrez.

Sobre esta captura, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que: “Alias Plateado era requerido por los delitos de extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado. De acuerdo con las investigaciones, se desempeñaba como principal cabecilla del grupo delincuencial, donde presuntamente coordinaba y direccionaba las la ejecución de diferentes actividades delincuenciales entre ellas exigencias extorsivas ejercidas contra comerciantes, tenderos y distribuidores de productos de la canasta familiar, así como contra el sector del transporte informal y del servicio público”.

Según las indagaciones, esta estructura delincuencial exigía al comercio pagos que oscilaban entre los 150 mil y 500 mil pesos quincenales para permitir la comercialización y distribución de productos de la canasta familiar. De igual forma, realizaba exigencias económicas diarias al transporte informal tipo mototaxi por 40 mil pesos y al servicio público por 50 mil pesos.

Este grupo delincuencial, tendría injerencia criminal en las comunas 1 Popular, 3 Manrique y 4 Aranjuez, así como en los municipios de Guarne, Andes, Titiribí, Ciudad Bolívar y Fredonia, a través de la comisión de diferentes conductas criminales como extorsión, desplazamiento forzado, y otras que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.

Durante el procedimiento fueron incautados tres equipos celulares que serán sometidos a análisis forense con el propósito de establecer su posible participación en otras conductas criminales y hallar nuevos elementos materiales probatorios que permitan continuar fortaleciendo las investigaciones adelantadas contra esta estructura delincuencial.

“La captura de alias Plateado hace parte de una ofensiva operacional sostenida que ha permitido afectar progresivamente las diferentes líneas criminales de este grupo delincuencial”, señaló la Policía de Medellín.

En abril de 2025 fueron capturados por orden judicial 23 integrantes de esta organización delincuencial, entre ellos ocho coordinadores criminales, requeridos por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, secuestro extorsivo, tortura y desplazamiento forzado.

Posteriormente, en julio de 2025, fueron capturados diez integrantes de esta estructura delincuencial, entre ellos alias Salchicha, segundo cabecilla del grupo, y seis coordinadores criminales, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Además, se hizo efectiva la extinción del derecho de dominio sobre bienes inmuebles avaluados en más de 1.700 millones de pesos.

En septiembre de 2025 fueron capturados alias Murdoc, coordinador vinculado con 5 hechos de homicidio, y alias Buitre, coordinador del componente sicarial de la organización. De manera paralela, fue notificado un integrante que ya se encontraba privado de la libertad.

La ofensiva continuó en febrero y mayo de 2026 con las capturas de alias El Flaco y alias Kala, quienes presuntamente coordinaban actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, así como con las exigencias extorsivas y homicidios cometidos por la estructura delincuencial. Asimismo, fueron capturados 15 integrantes, entre ellos cuatro coordinadores de zona requeridos por delitos relacionados con concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado, secuestro simple, tortura, hurto y extorsión.

Finalmente, fueron capturados alias Pablo, alias Alejo y alias Price, presuntos responsables de coordinar y materializar el cobro de exigencias económicas ilegales al comercio en diferentes sectores del nororiente de Medellín.

En total, esta ofensiva operacional ha dejado como resultado la captura de 56 integrantes, entre ellos su principal cabecilla, el segundo cabecilla, 21 coordinadores y 33 integrantes actores delincuenciales dedicados a la extorsión, el homicidio y el tráfico de estupefacientes.