Reportan afectación en algunos vuelos por niebla en el aeropuerto José María Córdova, en Antioquia

Desde el aeropuerto José María Córdova, en Antioquia, reportan esta mañana de miércoles, 22 de julio, que debido a un banco de niebla que se registra en la zona de aproximación a esta terminal aérea desde horas de la madrugada, hay afectaciones en algunos vuelos.

“Debido al banco de niebla que se registra en la zona de aproximación al aeropuerto desde la madrugada, tenemos restricción para los aterrizajes. Aunque seguimos operativos con los despegues, estos son los vuelos afectados al momento: Saliendo: 1 cancelado, 5 demorados. Llegando: 1 cancelado, 5 demorados, 2 desviados”, informaron sobre las 8:00 a. m. de este miércoles.

Sin embargo, a eso de las 8:40 a. m., desde el aeropuerto José María Córdova entregaron un nuevo reporte. Sin embargo, las afectaciones a algunos vuelos siguen.

“Las condiciones meteorológicas están mejorando, por lo que ya logramos reactivar los aterrizajes. Este es el consolidado de vuelos afectados: Saliendo: 2 cancelados, 6 demorados. Llegando: 3 cancelados, 4 demorados, 6 desviados”, fue el reporte más reciente desde esa terminal aérea de Antioquia.

Optimizaciones en el José María Córdova

En abril del año en curso, desde esa terminal aérea informaron sobre el inicio de obras de optimización para beneficiar a los miles de viajeros.

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“Con la aprobación de las obras de optimización, iniciaremos una serie de intervenciones que nos permitirán aprovechar al máximo los espacios actuales del terminal aéreo, incorporar nueva tecnología y redistribuir la infraestructura existente para hacerla más eficiente, ordenada y funcional. Estas acciones no significan una expansión del aeropuerto, sino una transformación inteligente de lo que ya tenemos, siendo necesario reubicar algunas oficinas de autoridades, locales comerciales y bodegas; es decir, todas las intervenciones las realizaremos manteniendo la operación del aeropuerto”, indicaron sobre dichas obras.

Estas obras nos permitirán mejorar la infraestructura del aeropuerto para atender de manera cómoda hasta 17 millones y medio de pasajeros por año. 🧳🛂🇨🇴🌎 Con una mejor distribución de los espacios, nuevos equipos y procesos más eficientes, responderemos al crecimiento sostenido… pic.twitter.com/rjyfwaus5f — Aeropuerto internacional José María Córdova (@AeropuertoMDE) April 24, 2026