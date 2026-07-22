Pese a graves escándalos, el Ejército ratificó al general Federico Mejía como comandante de Educación y Doctrina

El Ejército reportó en las últimas horas algunos movimientos dentro de sus unidades. Una de ellas tiene que ver con el Centro de Entrenamiento que estaba siendo comandado por el polémico general Federico Mejía, quien tiene varias indagaciones abiertas en la Fiscalía por graves delitos, como presunto partícipe de concierto para delinquir.

Desde la institución militar se confirmó que Mejía era retirado de dicho cargo, pero se mantenía con otro que venía ejerciendo al mismo tiempo en el Comando de Educación y Doctrina del Ejército.

A través de un mensaje en las redes sociales del Ejército, la institución confirmó que el nuevo comandante del Centro de Entrenamiento era el general Juan Oduber Rendón, en reemplazo de Mejía.

“El Inspector del Ejército anunció que el brigadier general Federico Alberto Mejía Torres continuará desempeñándose como comandante del Comando de Educación y Doctrina, Cedoc“, informó el Ejército.

El general Mejía es uno de los oficiales que sigue en la institución a pesar de enfrentar serios problemas legales y disciplinarios.

Documento de la Fiscalía en el caso del general Federico Mejía, indagado por la presunta comisión del delito de concierto para delinquir. Foto: API

En la lista se encuentra el excomandante del Ejército, el general Emilio Cardozo, con un proceso activo en la Justicia Especial de Paz por un presunto caso de falsos positivos.

El general Cardozo está como agregado militar de Colombia en Estados Unidos. El otro caso es el de la general Martha David Bastidas, recientemente condecorada por el presidente Gustavo Petro durante el desfile militar del 20 de julio.

Bastidas está salpicada con el desastre en el Comando de Ingenieros con contratos de obras que salieron mal para la institución por un valor superior a los 60.000 millones de pesos.

El general (r) Jhon Rojas, acusó al general Federico Mejía de participar en un montaje en su contra. Foto: Guillermo Torres- SEMANA

Otro de los generales activos es el asesor del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el general Raúl Vargas, quien fue acusado por el general (r) Jhon Rojas de fabricarle junto con Mejía un montaje para sacarlo de la institución.

También está el caso del hoy teniente coronel, Sammy Rodríguez, a quien, pese a su grave proceso por un presunto delito sexual, el presidente Gustavo Petro ordenó que fuera ascendido.