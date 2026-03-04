Confidencial

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

SEMANA reveló el patrullaje de militares con civiles armados en el Cauca bajo el mando del oficial, quien es el actual comandante de Educación y Doctrina del Ejército.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 10:11 a. m.
Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.
Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA. Foto: Archivo

SEMANA conoció con fuentes de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se desplegaron las primeras acciones con el fin de avanzar en la indagación preliminar que hay contra el oficial por su presunta participación en el delito de concierto para delinquir.

Bajo este radicado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia desplegó las primeras acciones en el caso donde es indagado el general Federico Mejía.
Bajo este radicado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia desplegó las primeras acciones en el caso donde es indagado el general Federico Mejía. Foto: Suministrada a Semana.

Las indagaciones están relacionadas con las denuncias que hizo SEMANA sobre el que sería el patrullaje con civiles armados en la región de Ortega en el Cauca.

Dentro de la denuncia que reveló SEMANA, se encuentran conversaciones del general Mejía, con Joselito, un habitante de la zona, quien habría sido el presunto responsable de armar a los civiles para enfrentar a las disidencias de las Farc.

Chat entre Joselito y el general Federico Mejía.
Chat entre Joselito y el general Federico Mejía. Foto: API

Luego del reporte periodístico, la Fiscalía Séptima delegada ante la Corte Suprema abrió indagación preliminar en el caso del general Mejía por el delito de concierto para delinquir.

SEMANA conoció que ya se designó a un investigador de Policía Judicial para que recopile la información documental, en chat y videos del caso del general Mejía.

El general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca.
SEMANA reveló el expediente con varias novedades que dejaban mal parado al general Federico Mejía. Foto: SEMANA

Es de anotar que los hechos se presentaron cuando el oficial era comandante en el departamento del Cauca, y en medio de la denominada operación Perseo.

En la actualidad el general Mejía se encuentra como Comandante de Educación y Doctrina del Ejército.

