“Por lo menos terminé la universidad”: la respuesta del senador Germán Rodríguez a la senadora Alejandra Omaña tras llamarlo “inculto”

El senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, respondió a los señalamientos de la senadora Alejandra Omaña, del Pacto Histórico, quien lo calificó de “inculto” y aseguró que nunca se había leído un libro.

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Rodríguez decidió responder a las críticas poniendo sobre la mesa su trayectoria académica. “Es muy curioso, ella me dice que soy el senador más inculto aquí en el Congreso, pero por lo menos terminé la universidad”, afirmó.

El congresista aseguró que cuenta con tres títulos profesionales y tres especializaciones. Además, señaló que recientemente terminó una maestría en Creación Literaria, como parte de los argumentos con los que defendió su formación frente a los cuestionamientos de Omaña.

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Germán Rodríguez, senador electo de Salvación Nacional. Foto: Alejandro Acosta

Rodríguez también llevó la discusión al terreno literario y anunció que el próximo año presentará su libro Los Ángeles del Infierno en la feria del libro. En ese contexto, invitó a la senadora a leer su obra.

“Yo tengo una cantidad de cursos en el exterior”, agregó el congresista, quien insistió en destacar su formación y estudios realizados fuera del país.

Alejandra Omaña Foto: Alejandra Omaña / SEMANA

Sin embargo, su respuesta también incluyó un cuestionamiento directo a la trayectoria académica de Omaña. Rodríguez afirmó que lo ocurrido con la senadora se debía a que no había estudiado y le hizo una invitación en tono desafiante.

“Entonces estudie, si me va a decir inculto, por lo menos termine su carrera profesional”, sostuvo.