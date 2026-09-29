Cabal cuestiona videos de menores indígenas fumando: “¿Dónde están los que se rasgan las vestiduras por los derechos de los niños?"

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó que niños indígenas participen en una celebración en la que al menos un menor está fumando, según se ve en las imágenes difundidas, y que la excongresista calificó como comportamientos propios de adultos.

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A través de su cuenta en X, Cabal puso el foco en la protección de los derechos de los menores y planteó interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades indígenas frente a lo ocurrido:

“¿Dónde están los que se rasgan las vestiduras por los derechos de los niños?”, escribió la exsenadora, quien posteriormente preguntó quién está encargado de proteger a los menores que aparecen en las imágenes.

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'El Debate', con María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabal sostuvo que el principio de autonomía de los pueblos indígenas no debería utilizarse como argumento para omitir la protección de niños, niñas y adolescentes: “La autonomía no puede ser excusa para dejarlos a su suerte. ¡Con los niños no!”.