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Cabal cuestiona videos de menores indígenas fumando: “¿Dónde están los que se rasgan las vestiduras por los derechos de los niños?"

A través de su cuenta en X, María Fernanda Cabal planteó interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades.

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Redacción Confidenciales
29 de septiembre de 2026 a las 6:27 p. m.
Niños indígenas de fiesta fumando.
Niños indígenas de fiesta fumando. Foto: Semana

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó que niños indígenas participen en una celebración en la que al menos un menor está fumando, según se ve en las imágenes difundidas, y que la excongresista calificó como comportamientos propios de adultos.

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A través de su cuenta en X, Cabal puso el foco en la protección de los derechos de los menores y planteó interrogantes sobre la responsabilidad de las autoridades indígenas frente a lo ocurrido:

“¿Dónde están los que se rasgan las vestiduras por los derechos de los niños?”, escribió la exsenadora, quien posteriormente preguntó quién está encargado de proteger a los menores que aparecen en las imágenes.

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El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático.
'El Debate', con María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabal sostuvo que el principio de autonomía de los pueblos indígenas no debería utilizarse como argumento para omitir la protección de niños, niñas y adolescentes: “La autonomía no puede ser excusa para dejarlos a su suerte. ¡Con los niños no!”.