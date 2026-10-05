El espectáculo de La Granja de Zenon llegará a Colombia con dos funciones

¡Alerta en la granja! Una nueva misión está por comenzar y Bartolito, el Lobo Beto, Tito y todos sus amigos necesitan ayuda para proteger la granja. Para lograrlo, deberán convertirse en verdaderos superhéroes y contar con un equipo muy especial: ¡los niños y sus familias!

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Así comienza La Granja de Zenón: Héroes en Acción, el nuevo espectáculo teatral que llega a Colombia para vivir una aventura única en familia. Bogotá y Chía serán escenario de un show lleno de música, juegos, baile, humor y muchas sorpresas, donde los personajes favoritos de los chicos se transformarán en valientes héroes.

Pero esta misión no podrán cumplirla solos. Los niños tendrán un papel fundamental durante toda la aventura: deberán cantar, bailar, jugar y acompañar a sus personajes favoritos para ayudarlos a superar los desafíos y salvar la granja.

La Granja de Zenón Foto: Cortesía

En Héroes en Acción, Bartolito, el Lobo Beto, Tito y sus amigos se ponen sus capas de superhéroes para enfrentar una misión muy especial. A través de juegos, música y situaciones llenas de humor, los personajes invitarán al público a ser parte activa de la historia.

Las canciones más queridas de La Granja de Zenón serán protagonistas de un espectáculo pensado para que grandes y chicos canten, bailen y se diviertan juntos.

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Porque en esta aventura hay una regla fundamental: un verdadero héroe nunca está solo. Y esta vez, los grandes héroes de la granja necesitarán de los pequeños superhéroes que estarán en la platea.

La Granja de Zenón Foto: Cortesía

Después de conquistar a millones de niños y familias con sus canciones y personajes, La Granja de Zenón da el salto al escenario con una producción que lleva su universo al teatro a través de una puesta en escena llena de color, música, humor, interacción y aventura. Héroes en Acción también busca rescatar algo que va mucho más allá del entretenimiento: el valor de compartir tiempo de calidad en familia. En medio de una época en la que gran parte del entretenimiento infantil ocurre frente a una pantalla, esta propuesta invita a padres, madres, hijos y abuelos a cantar juntos, reírse, participar y vivir una experiencia presencial que quedará en la memoria de los más pequeños. La historia pone en escena valores como la amistad, la solidaridad, la valentía, el trabajo en equipo y la importancia de no rendirse, demostrando que los grandes héroes no siempre llevan capa: muchas veces son quienes se atreven a ayudar, confiar en los demás y enfrentar juntos los desafíos.

La aventura tendrá dos paradas:

📍 BOGOTÁ — DOBLE FUNCIÓN

17 de octubre de 2026

Teatro Astor PlazaFunciones: 11:30 a. m. y 3:30 p. m.

🎟️ Entradas:

Ticketshows – Función Bogotá 11:30 a. m.

Ticketshows – Función Bogotá 3:30 p. m.

📍 CHÍA

18 de octubre de 2026

Teatro Zea MaysFunción: 3:30 p. m.

🎟️ Entradas:

Ticketshows – Función Chía