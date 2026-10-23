Policía Nacional selecciona a cinco coroneles para el Curso Estratégico de Seguridad Pública

La Policía Nacional de Colombia, la Junta de Generales y la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional oficializaron la selección de cinco coroneles para realizar el Curso Estratégico de Seguridad Pública (CESEP).

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El procedimiento de evaluación analizó la trayectoria profesional, el desempeño operativo y las capacidades directivas de 12 oficiales de la institución, de los cuales cinco obtuvieron el aval para iniciar la preparación requerida en el escalafón de la carrera policial para aspirar al grado de Brigadier General. La Policía Nacional seleccionó a cinco coroneles para adelantar el Curso Estratégico de Seguridad Pública como requisito de ascenso.

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El proceso de evaluación fue liderado por la Junta de Generales bajo la dirección del Director General de la Policía Nacional, Mayor General Jesús Alejandro Barrera Peña, que estructuró la recomendación presentada posteriormente ante la Junta Asesora encabezada por el Ministro de Defensa Nacional, Mayor General (r) Jorge Eduardo Mora López.

La decisión institucional responde a los parámetros legales de carrera y a las directrices de la transformación estratégica de la Fuerza Pública en sus ejes de fortalecimiento institucional, cualificación del talento humano y efectividad del servicio. La recomendación fue presentada por el Director General de la Policía Nacional ante la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional.

Perfil académico y trayectoria operativa de los oficiales

Entre los oficiales recomendados se encuentra el coronel Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández, actual Director de Protección y Servicios Especiales, quien acumula 28 años de servicio en la institución, con experiencia en el Departamento de Policía Santander, la subcomandancia de la Metropolitana del Valle de Aburrá y agregadurías internacionales.

La Policía Nacional felicita a los señores coroneles llamados al Curso Estratégico de Seguridad Pública #CESEP, requisito para ascender al grado de brigadier general: CR. Gustavo Adolfo Rodríguez Hernández CR. Libardo Fabio Ojeda Eraso CR. Elver Vicente Alfonso Sanabria CR. John Hernando Téllez Ariza CR. Carlos Alirio Fuentes Durán Ser policía es una vocación antes que un empleo: un proyecto de vida al servicio de los demás. Hoy reconocemos a quienes han honrado esa mística y el orgullo de portar el uniforme con profesionalismo, disciplina, integridad y vocación de servicio. Llega el tiempo de servir con orgullo y con firmeza, por una Policía más cercana, respetuosa y eficaz, al servicio de todos los colombianos. ¡Éxitos en este nuevo reto! A los demás señores coroneles que no fueron llamados, nuestro agradecimiento por su tiempo de servicio a Colombia. Sus aportes permitieron fortalecer la Policía que estamos construyendo. #DiosYPatria — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) October 23, 2026

De igual forma, fue seleccionado el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, Director de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), con 29 años de trayectoria en la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y en las comandancias de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Departamento de Policía Tolima. Los coroneles seleccionados cuentan con más de 28 años de trayectoria en unidades operativas y direcciones estratégicas.

El grupo de seleccionados incluye también al coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, actual Director de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), especialista en la lucha contra estructuras del crimen organizado y exoficial de enlace en España; al coronel Jhon Hernando Téllez Ariza, excomandante de los Comandos Jungla con formación operacional en Estados Unidos y actual agregado en Brasil; y al coronel Carlos Alirio Fuentes Durán, exdirector de Sanidad de la institución, exagregado en Chile y con experiencia en la Policía Metropolitana de Santiago de Cali.

Los cinco oficiales iniciarán el programa académico enfocado en la conducción estratégica de la seguridad ciudadana y la gestión pública en el territorio nacional.