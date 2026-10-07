La Policía ascenderá a 16.000 uniformados del nivel ejecutivo

Más de 16.000 policías del nivel ejecutivo ascenderán en las próximas horas, según confirmó el general Ricardo Alarcón, director del Servicio Nacional de Policía.

“Tanto para ellos como para la Policía significa el esfuerzo y el reconocimiento a su esfuerzo, a su valentía”, dijo el general Alarcón.

En total serán promovidos de grado 16.440 uniformados, que pasarán de patrulleros a subintendentes, de intendentes a intendentes jefes y de subcomisarios a comisarios.

De los uniformados ascendidos, más de 14.000 estarán en las regiones, zonas donde por políticas del gobierno nacional se ha pedido mantener una ofensiva en contra de los grupos criminales.

El General Jesús Alejandro Barrera, director de la Policía estará en el ascenso de más de 16.000 policías. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

La ceremonia de ascenso estará presidida por el general Alejandro Barrera, director de la Policía, quien dará los lineamientos a los policías que cambiarán de grado y asumirán nuevas funciones dentro de la institución.