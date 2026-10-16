Alerta en el Cauca: explota artefacto a pocos metros de sede policial en la variante de Popayán

Una fuerte explosión alteró la tranquilidad en la capital del Cauca tras registrarse una detonación sobre la variante de Popayán. La emergencia ocurrió a pocos metros del complejo donde opera la Unidad de Carabineros de la Policía Metropolitana, y fue percibida por habitantes de los barrios occidentales de la ciudad, según reportó Popayán Digital.

Caos en Popayán tras atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía

A pesar de la magnitud de la carga detonada en las proximidades del complejo policial, los informes iniciales de las autoridades descartaron pérdidas humanas o lesiones en el personal institucional.

Fuera de peligro están los dos policías que fueron blanco de un atentado con explosivos en Popayán, Cauca

De acuerdo con la información preliminar, hasta el momento no se reportan uniformados de la Policía heridos. Las autoridades evalúan si existieron afectaciones menores a la infraestructura de la sede o a los predios residenciales adyacentes.

Cierre operativo, plan candado y zozobra regional

Tras los hechos, la Policía Metropolitana desplegó un operativo especial de contención alrededor del perímetro de la variante para proteger a los transeúntes y facilitar la recolección de pruebas.

Las autoridades acordonaron la zona y activaron el Plan Candado para intentar ubicar a los responsables de este presunto ataque terrorista, mediante puestos de control y registros a vehículos en las rutas de salida del casco urbano.

Este episodio se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en la región caucana. Este sería el segundo atentado registrado en Popayán en menos de diez días, después de que el pasado 7 de octubre, en el barrio Santa Mónica de la comuna cinco, un ataque atribuido por organismos de inteligencia al ELN dejara dos patrulleros heridos.

Los equipos especializados antiexplosivos y de la Sijín continúan al frente de las investigaciones para identificar la estructura ilegal que estaría detrás del ataque.