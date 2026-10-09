Este es el suboficial que murió en la emboscada a la Fuerza Pública en Popayán

Las Fuerzas Militares lamentaron la muerte del sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz en medio de la emboscada de este noche en Popayán.
El suboficial cayó al enfrentarse hacia las 7:40 p. m. de este viernes, 9 de octubre, a una banda de presuntos integrantes de las disidencias en el sector Mi Bohío, en la capital caucana.
Los hechos dejaron a dos policías heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial y se recuperan de las heridas.
“Las Fuerzas Militares rechazan de manera categórica el atentado armado perpetrado contra integrantes del Ejército y la Policía en el sector Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, Cauca por grupos terroristas”, dijeron las FF. MM. en su cuenta de X.
#HonorYGloriaPorSiempre | Las @FuerzasMilCol rechazan de manera categórica el atentado armado perpetrado contra integrantes del @COL_EJERCITO y la @PoliciaColombia en el sector Mi Bohío, sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, Cauca por grupos terroristas.— Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) October 10, 2026
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“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros de nuestro integrante del Gaula Militar, Sargento Primero Ángel David Ordóñez Ortiz, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Acompañamos su dolor y honramos su memoria y servicio a la patria”, añadió la fuente.
“Asimismo, deseamos una pronta recuperación a los dos policías heridos. Estos actos de violencia atentan contra la vida y la seguridad de quienes sirven a Colombia. Las operaciones continúan para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables”, puntualizó.
El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció tras lo sucedido. “Hace un momento en el corredor estratégico Popayán–Timbío, nuestra Fuerza Pública y Fuerzas Militares enfrentaron a estructuras criminales en cumplimiento de su misión, demostrando valentía, coraje y compromiso con la seguridad del Cauca. Lamentamos profundamente la muerte de un suboficial del Ejército y expresamos nuestra solidaridad con su familia, con los policías heridos y con las instituciones a las que pertenecen”, dijo.
El mandatario regional reconoció su entrega y valentía para defender a los caucanos.
“Gracias a la rápida reacción y al trabajo conjunto de nuestra Policía y Ejército, se logró la captura de tres terroristas. ¡Honor a quienes arriesgan su vida por proteger la nuestra!“, señaló.