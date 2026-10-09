Evalúan daños en más de 200 viviendas en el sector de La Iguaná, en Medellín, tras la emergencia de este viernes

Funcionarios de la Alcaldía de Medellín evalúan las condiciones de más de 200 casas que podrían haberse visto afectadas tras la creciente de una quebrada en La Iguaná, en el occidente de Medellín.

La emergencia es solo una de las provocadas esta noche de viernes, 9 de octubre, por las fuertes precipitaciones.

“En la quebrada La Iguaná, nuestro equipo logró rescatar a un hombre de 62 años. Afortunadamente, se encuentra estable y fue trasladado a una unidad hospitalaria para recibir atención médica”, dijo a través de X el alcalde, Federico Gutiérrez.

Una difícil situación se vive en el barrio La Iguaná, en el occidente de Medellín, por cuenta de las lluvias. Varias familias tuvieron que evacuar. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/OBJRAJNQ3Y — Revista Semana (@RevistaSemana) October 10, 2026

Por el aumento del caudal, el agua y el lodo, dijo el mandatario local, ingresaron a varias viviendas.

“Tenemos un reporte preliminar de más de 200 viviendas que podrían estar afectadas. Nuestros equipos están en el sitio, verificando los daños y, sobre todo, acompañando a las familias. No las vamos a dejar solas”, señaló.

También hubo emergencias en Guayabal, en el sur de la ciudad, y San Cristóbal, en el occidente.

Impresionantes imágenes: desbordamiento de una quebrada en el occidente de Medellín, por cuenta de las lluvias

Algunos sectores sufrieron interrupciones en el servicio de energía, mientras que los bomberos se desplegaron en varios sectores para remover árboles caídos.

Además, se reportaron algunos deslizamientos en el corregimiento de Altavista.

El alcalde pidió a los medellinenses mucha prudencia, pues hubo crecientes en varias quebradas que son monitoreadas por el Siata.

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Según el Dagrd, en un balance preliminar, se recibieron 420 llamados de emergencia al 123, se atendieron 10 casos relacionados con afectaciones por árboles, cuatro por deterioro estructural y afectación de techos e inundaciones en vía pública.

Según información del Sistema de Alertas Tempranas (Siata), las precipitaciones comenzaron a las 2:50 p. m.

Fuertes lluvias en Medellín. Foto: Redes sociales

“El evento de precipitación inició con la formación de un núcleo de precipitaciones sobre Caldas y el oriente de Medellín, los cuales se extendieron e identificaron, destacando los acumulados de hasta 8 mm en cinco minutos registrados inicialmente sobre la cuenca de la Quebrada La Presidenta”, señaló esa entidad.

Una hora después, las lluvias se extendieron sobre Envigado e Itagüí, precisó esa entidad.

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“Más adelante, hacia las 3:50 p. m., las lluvias abarcaron todos los municipios del sur del Valle, así como los corregimientos de San Antonio de Prado y Altavista, con acumulados cincominutales de hasta 8 mm”, indicó.

Durante las precipitaciones de esta tarde, se registraron 244 descargas eléctricas en el Valle de Aburrá, distribuidas así: en Caldas, 43; en Sabaneta, 12; en La Estrella, 34; en Envigado, 2; en Itagüí, 4; en Medellín, 119; en Bello, 27; en Copacabana, 1, y en Barbosa, 2.