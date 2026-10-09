Emboscada contra la Fuerza Publica cerca a Popayán termina en tiroteo y siete capturas. Un militar fue asesinado

La vía Panamericana, entre Popayán y Timbío, a la altura de un establecimiento conocido como Mi Bohío, fue cerrada por un fuerte tiroteo ocurrido hacia las 7:40 p. m. de este viernes, 9 de octubre.

Según información oficial de la Fuerza Pública, las tropas reaccionaron a un atentado armado, lo que provocó el intercambio de disparos.

El saldo preliminar, según información entregada por las autoridades, confirma la muerte de un miembro del Gaula Militar, el sargento primero Ángel David Ordoñez Ortiz, así como dos policías heridos.

Sargento primero Ángel David Ordóñez Ortiz, muerto en Popayán. Foto: Suministrado a Semana

Además, la captura de por lo menos cuatro personas, presuntamente involucradas en los hechos.

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Este evento ratifica la alta peligrosidad del tramo sur cercano a la capital caucana, donde las estructuras armadas ilegales ejecutan retenes y ataques directos contra la movilidad institucional, según las autoridades.

“El despliegue de las fuerzas especiales permitió neutralizar parcialmente la célula atacante, logrando un número significativo de capturas en flagrancia tras el combate”, indicaron.

Atentado en la vía Panamericana, a la altura de Tunía, Cauca, deja nueve policías heridos. Foto: Redes sociales

“Condenamos el violento y despiadado ataque contra la Estación de Policía de Carreteras UNIR Tunía, en la vereda El Hogar, sobre la vía Panamericana. Nuestra prioridad es la vida de nuestros policías”, dijo en su momento el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán.

Otro grave hecho ocurrió el 6 de octubre en Santander de Quilichao, también en el Cauca.

En su cuenta de X, el Presidente reveló que en un sector del departamento del Cauca, la Policía encontró dentro de un vehículo 400 kilos de material explosivo.

“¡400 kilos de explosivos fuera de las manos del narcoterrorismo! En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4”, afirmó De La Espriella.

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Agregó: “Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura”.

Ese mismo martes, De La Espriella confirmó un contundente golpe a las estructuras terroristas de alias Calarcá: “¡Capturada alias La Morocha, cabecilla de la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete, de Calarcá! En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad. Se incautaron una pistola y una escopeta”.

“Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización. Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos”, detalló.