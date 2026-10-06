Presidente De La Espriella confirmó que se frustró explosión de carro bomba en Cauca: el objetivo era la población civil

El martes 6 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció que gracias al trabajo rápido de la Fuerza Pública, se evitó un ataque terrorista que iba en contra de la misma.

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Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado reveló que en un sector del departamento del Cauca, La Policía encontró dentro de un vehículo 400 kilos de material explosivo.

“¡400 kilos de explosivos fuera de las manos del narcoterrorismo! En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4”, afirmó De La Espriella.

Agregó: “Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura”.

“La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”, reiteró.

Y avanzó en su mensaje: “¡Felicitaciones a nuestros policías por este resultado! Mi orden ha sido clara: cerrarles el paso a los narcoterroristas y proteger la vida de los colombianos. ¡Vamos por todos!”.

Entretanto, este mismo martes, De La Espriella confirmó un contundente golpe a las estructuras terroristas de alias Calarcá: “¡Capturada alias La Morocha, cabecilla de la estructura narcoterrorista Rodrigo Cadete, de Calarcá! En Cartagena del Chairá, Caquetá, el Ejército y la Policía capturaron a Diana Milena Agudelo Salazar, alias La Morocha, junto con dos integrantes de su esquema de seguridad. Se incautaron una pistola y una escopeta”.

“Su papel dentro de la estructura era recaudar recursos criminales y presionar a la población civil para favorecer a esa organización. Registra tres órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y delitos relacionados con armas, municiones y explosivos”, detalló.

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Y finalizó: “Su prontuario incluye reclutamiento forzado de menores, narcotráfico, extorsión, homicidio, secuestro y desplazamiento forzado. También se le atribuye haber promovido la expansión de cultivos ilícitos y el desplazamiento de seis personas, entre ellas cinco menores, posteriormente rescatadas por el Ejército. ¡Golpeamos el mando y las finanzas de esta estructura narcoterrorista! Felicitaciones a nuestros militares y policías. ¡Vamos por todos!”.