Verifican posible carro bomba en el Cauca: disidencias de las Farc han atacado con ráfagas de fusil a la Fuerza Pública

Es compleja la situación que se vive en el departamento del Cauca debido a la arremetida que se ha tenido en contra de la Fuerza Pública y la alerta que hay por un posible carro bomba.

Según los reportes, desde altas horas de la mañana las disidencias de las Farc han atacado con ráfagas de fusil la subestación de Policía del corregimiento El Pedregal, en el municipio de Inzá. Además, han mantenido combates con el ELN.

La situación es difícil, lo que ha obligado a la comunidad a refugiarse en sus viviendas y no salir por miedo a ser impactados. En algunos videos que se han conocido, es escuchan los disparos que hacen los delincuentes sin importarles la humanidad de la población civil.

De manera preliminar se habla de que un ciudadano resultó lesionado y tuvo que ser trasladado hasta un centro médico, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial por parte de las autoridades.

“El conflicto se ha recrudecido terriblemente, la guerra en estos últimos meses está muy fuerte y está saliendo afectada la población civil, porque en una guerra los más afectados somos los que no tenemos nada que ver con ella”, dijo el alcalde Delio Trujillo, citado por Caracol Radio.

La Tercera División del Ejército confirmó que tropas de la Brigada 29 ya se encuentran reforzando la seguridad y la protección en la zona, en medio de las confrontaciones que hay.

“El Ejército Nacional mantiene su presencia en el territorio para salvaguardar a las comunidades y afectar las estructuras ilegales que amenazan a los habitantes de este municipio”, señaló la institución.

A esto se suma que se está verificando un posible carro bombas en el municipio de Santander de Qulichao, en el norte del departamento. Se trata de un furgón que fue abandonado durante la madrugada de este martes.

Por el momento, la zona fue acordonada por la Fuerza Pública y ya hay personal antiexplosivos de la Policía confirmando si se trata de un carro bomba que puede poner en peligro a los habitantes de este sector.

Se espera que una vez que la situación sea controlada, las autoridades entreguen mayor información del hecho y de lo que está ocurriendo en esta zona del país, una de las más golpeadas por la violencia.