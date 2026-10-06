Alias La Morocha sería la estratega de reclutamiento de menores de edad para Calarcá en Caquetá

El Ejército reveló detalles de la captura de alias La Morocha, una presunta cabecilla de las disidencias de alias Calarcá, en el departamento del Caquetá.

De acuerdo con la información militar, esta mujer estaría detrás de la estrategia de reclutamiento de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

“Alias la Morocha, con una trayectoria criminal de 8 años, es la hermana de alias Cotiz, presunto cabecilla militar del Bloque Jorge Briceño Suárez, Facción Calarcá. Ella es señalada por las autoridades por su vinculación en el reclutamiento de menores en el Caquetá, así mismo, por los delitos de extorsión, homicidio y secuestro”, indicó el Ejército.

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