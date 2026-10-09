Ejército frustró atentado con carrobomba en Cauca: sujetos llevaban un vehículo cargado de explosivos y así fueron descubiertos

El Ejército confirmó que en las últimas horas se frustró un atentado con carrobomba en el departamento del Cauca, una de las zonas más afectadas por la violencia.

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Al parecer, detrás de todo estaría la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que tiene una alta presencia en esta zona del país.

El hecho se presentó en el sector de Chondural, en el municipio de Patía, ubicado al sur del departamento, durante la mañana de este viernes, 9 de octubre.

De acuerdo con las primeras informaciones, algunos militares que se encontraban sobre la vía Panamericana notaron la presencia de unos sujetos que se movilizaban en un vehículo.

Imagen de referencia de miembros de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

Ante esto, hicieron la verificación y, en ese momento, los hombres salieron del carro, huyeron rápidamente y activaron los explosivos que cargaban allí.

En una fotografía, se ve que el automotor quedó completamente destruido después de la detonación. Esta, según las primeras informaciones, no dejó ningún herido.

Las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones del caso y están tras la búsqueda de los responsables. Además, intentan establecer cuál era el objetivo y en qué zona iba a instalarse este carro.

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Se trata de la segunda acción terrorista que se logra frustrar en menos de 72 horas en el Cauca. El pasado martes, 6 de octubre, otro vehículo cargado con 400 kilos de explosivo C4 fue descubierto y neutralizado en el municipio de Santander de Quilichao.

Asimismo, hace cerca de 24 horas hubo una explosión en el municipio de Miranda. Al parecer, delincuentes pretendían atentar contra una base militar por medio de una volqueta cargada con cilindros.

Imagen de referencia de miembros del Ejército. Foto: Ejército

Supuestamente, los responsables abandonaron el vehículo después de advertir la presencia de uniformados y luego fueron accionados dos de los ocho elementos que estaban allí. Por fortuna, no hubo ninguna víctima.

Si bien todo parece indicar que detrás de estas acciones estarían las disidencias de las Farc, se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos en su totalidad.