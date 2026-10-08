Ejército se pronunció tras ataque con explosivos a base militar en Cauca: reveló detalles y dijo quién estaría detrás del crimen

La Tercera División del Ejército Nacional se pronunció después de la explosión registrada en la mañana de este jueves, 8 de octubre, en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca.

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Según informó por medio de un comunicado, los hechos ocurrieron en el barrio El Porvenir y el objetivo era el Batallón de Montaña N.° 8, unidad orgánica de la Brigada 29. Algunos delincuentes cargaron con cilindros explosivos una volqueta.

El hecho fue perpetrado supuestamente por integrantes del GAO-r Estructura Dagoberto Ramos, que hace parte de las disidencias de las Farc.

“Los responsables del hecho habrían abandonado un vehículo tipo volqueta al advertir la presencia de las tropas; posteriormente se accionaron dos de los ocho elementos explosivos que contenía el vehículo y que estaban ubicados por fuera de las instalaciones militares”, indicó la institución.

Hasta el momento, no se reporta ningún soldado o civil herido; tampoco se registran daños materiales a la unidad. “Es importante indicar que con esta acción se puso en riesgo a más de 300 personas que habitan o transitan por el sector”, puntualizó el Ejército.

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En el comunicado, la autoridad rechazó de manera categórica el empleo indiscriminado de explosivos y le hizo un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para que se pronuncien frente a estas acciones que exponen a la población civil.

“Las tropas mantienen presencia en el sector y continúan las verificaciones y acciones de seguridad correspondientes para proteger a las comunidades y preservar las instalaciones militares”, concluyó.

El Ejército ya adelanta las investigaciones para esclarecer con exactitud todo lo que hay detrás de esta explosión y que se suma a una ocurrida en Popayán durante la tarde del pasado miércoles, donde fueron activadas unas cargas al paso de una patrulla de la Policía.