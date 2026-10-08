Policía tiene identificado al responsable de colocar bandera del ELN y cilindro en Barranquilla

Luego de que apareciera una bandera del ELN y un cilindro en el sur de Barranquilla la madrugada de este jueves, 8 de octubre, SEMANA conoció que la Policía ya tendría identificada a la persona que dejó estos elementos causando sosobra en la ciudadanía.

Alerta en Barranquilla: aparece bandera del ELN y un cilindro en el sur de la ciudad; autoridades verifican si hay explosivos

Asimismo, hay un equipo élite de la Policía Metropolitana realizando un barrido en las cámaras de seguridad de toda esta zona que comunica a Barranquilla con el municipio de Soledad.

“Hay un video de una de las cámaras de seguridad que es clave porque se logra ver que es un hombre quien coloca la bandera y deja el cilindro en este punto. Ya sabemos quién es y se trabaja con Policía Judicial para las órdenes”, explicó una fuente judicial a este medio.

La Policía en la zona. Foto: SEMANA

Ahora, la Policía, junto con la Fiscalía, tratan de establecer si esta persona que colocó estos elementos fue instrumentalizada o si realmente pertenece a alguna célula urbana de esta guerrilla en el Atlántico.

“En este momento, todas las hipótesis no se pueden descartar y está el equipo trabajando, pero no se descarta nada”, agregó.

La brigadier general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Barranquilla, se pronunció sobre ese hecho que generó temor en la capital de Barranquilla.

Gral. Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía de Barranquilla, aseguró que no encontraron explosivos junto al cilindro dejado en el sur de la ciudad. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/snxrGgMTZ3 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

“La Policía se permite informar que siendo aproximadamente las 5:00 a. m., la patrulla de vigilancia halla sobre el puente de la Circunvalar dos elementos, una bandera y un cilindro con características propias del grupo armado ELN. Al verificar esos dos elementos, no poseen ningún tipo de artefacto explosivo”, dijo Rodríguez.