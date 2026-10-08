Alerta en Barranquilla: aparece bandera del ELN y un cilindro en el sur de la ciudad; autoridades verifican si hay explosivos

Sobre las 4:00 de la mañana de este jueves, 8 de septiembre, apareció una bandera del ELN en el puente Murillo con Circunvalar, en el sur de Barranquilla.

El tráfico vehicular fue suspendido y las autoridades avanzan con las verificaciones para determinar que no haya explosivos.

Reportan aparición de bandera del ELN y verifican si hay explosivos en el sur de Barranquilla. Hay máxima alerta y la Policía acordona la zona. Es muy cerca al estadio Metropolitano. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/PlWwRYmhgv — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

De acuerdo con la información que se ha conocido, las personas que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a la patrulla del cuadrante de la Policía, que llegó al lugar y al verificar decidieron preventivamente cerrar el tráfico vehicular.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla emitieron un comunicado preliminar: “La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área, con el fin de garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”.

Asimismo, precisaron que se encuentran recopilando toda la información correspondiente para pronunciarse frente a lo sucedido durante la mañana de este jueves, 8 de octubre.

​“Una vez se cuente con información oficial y verificada, se darán a conocer mayores detalles a los medios de comunicación y a la ciudadanía”, finalizaron.