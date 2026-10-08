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Alerta en Barranquilla: aparece bandera del ELN y un cilindro en el sur de la ciudad; autoridades verifican si hay explosivos

La Policía Metropolitana, por medio de antiexplosivos, se encuentra realizando las verificaciones correspondientes.

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Redacción Nación
8 de octubre de 2026 a las 5:43 a. m.
La bandera del ELN y el cilindro que aparecieron en Barranquilla.
La bandera del ELN y el cilindro que aparecieron en Barranquilla. Foto: A.P.I.

Sobre las 4:00 de la mañana de este jueves, 8 de septiembre, apareció una bandera del ELN en el puente Murillo con Circunvalar, en el sur de Barranquilla.

El tráfico vehicular fue suspendido y las autoridades avanzan con las verificaciones para determinar que no haya explosivos.

De acuerdo con la información que se ha conocido, las personas que pasaban por el lugar fueron quienes alertaron a la patrulla del cuadrante de la Policía, que llegó al lugar y al verificar decidieron preventivamente cerrar el tráfico vehicular.

Desde la Policía Metropolitana de Barranquilla emitieron un comunicado preliminar: “La Policía Nacional informa que, frente a los hechos registrados este 8 de octubre en la avenida Murillo, a la altura del puente que conecta con el municipio de Soledad, unidades policiales hicieron presencia en el lugar y procedieron a acordonar el área, con el fin de garantizar la seguridad y adelantar las verificaciones correspondientes”.

Asimismo, precisaron que se encuentran recopilando toda la información correspondiente para pronunciarse frente a lo sucedido durante la mañana de este jueves, 8 de octubre.

​“Una vez se cuente con información oficial y verificada, se darán a conocer mayores detalles a los medios de comunicación y a la ciudadanía”, finalizaron.