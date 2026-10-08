Atacan con explosivos la base militar del Ejército en Miranda, Cauca: delincuentes utilizaron tatucos

Siguen los ataques en contra de la Fuerza Pública y en la mañana de este jueves, 8 de octubre, se registró uno en el municipio de Miranda, en el departamento del Cauca. En esta ocasión, el atentado fue contra la base militar del Ejército que está en esta zona.

Caos en Popayán tras atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía

Según las primeras informaciones, los delincuentes utilizaron explosivos tipo tatucos para llevar acabo su cometido. Hasta el momento no se sabe si la situación dejó alguna víctima.

A través de redes sosiclaes se ha conocido el video y la foto de una volqueta que en su parte trasera terminó destruida. Al parecer, en este vehículo fueron transportados algunos de los explosivos.

En el audiovisual se observa a los habitantes mirando desde lejos la volqueta. Además, en otro material fílmico se ve a algunos soldados llegando al punto para garantizar la seguridad.

La Fuerza Pública que se encuentra en este municipio está en alerta máxima ante cualquier otro ataque que se pueda registrar, mientras que al tiempo se adelantan las pesquisas necesarias para intentar identificar a los responsables.

En este sitio del país hay presencia de varios grupos armados como por ejemplo el frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc y el frente 57 Yair Bermúdez. Además, también se encuentra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones locales.

Así fue la maniobra del Ejército para desactivar explosivos instalados cerca de un colegio en el Cauca

Se espera que con el pasar de las horas y una vez este controlada la situación, se entreguen mayores detalles de quienes podrían ser los responsables de este hecho delictivo.

Este ataque no es el único que se ha presentado en el Cauca, ya que en la ciudad de Popayán también hubo un atentado con explosivos este miércoles, 7 de octubre. El objetivo fue una patrulla de la Policía Nacional.

Según lo que se conoció, el vehículo transitaba con normalidad por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres, y fue entonces cuando se realizó la detonación que generó caos y dejó algunos heridos.