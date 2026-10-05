Las autoridades militares denunciaron una grave acción al Derecho Internacional Humanitario, DIH, en el departamento del Cauca, en donde fueron encontrados dos explosivos instalados cerca de un colegio donde había alrededor de 25 estudiantes.

De acuerdo con la información militar, la acción criminal de las disidencias de Iván Mordisco, “demuestra el desprecio de los violentos por la población civil y por quienes deberían estar protegidos de cualquier confrontación”.

“En desarrollo de una operación militar en zona rural de Cajibío, ubicaron y destruyeron de manera controlada dos artefactos explosivos instalados cerca de un centro educativo, neutralizando una amenaza que podía terminar en tragedia. Rechazamos esta acción criminal que pone en grave riesgo a menores de edad y desconoce la protección especial que el Derecho Internacional Humanitario otorga a los niños y a los bienes de carácter civil”, indicó el Ejército.

Soldados en operativo desactivando explosivos cerca a un colegio en el Cauca. Foto: Ejército

Agregó la autoridad militar que: “Una escuela debe ser un lugar para aprender, crecer y construir futuro, nunca un escenario para sembrar terror. Seguiremos firmes en el territorio, protegiendo a nuestras comunidades y enfrentando a quienes amenazan la vida y la tranquilidad de los colombianos”.

Militares desactivando explosivos instalados cerca a una colegio en el Cauca. Foto: Ejército

Sobre la ubicación de los explosivos, el Ejército indicó que: “Los artefactos fueron encontrados en un lugar frecuentado diariamente por 25 niños que asisten a esta institución educativa, quienes permanecen en estas instalaciones durante su jornada escolar y utilizan sus espacios para actividades académicas y de descanso. Su presencia representaba un grave riesgo para la vida e integridad de los menores, así como para docentes y demás integrantes de la comunidad educativa”.

“Ante esta situación, las tropas activaron los protocolos de seguridad correspondientes y realizaron un procedimiento técnico que permitió neutralizar la amenaza, evitando que estos elementos fueran utilizados para perpetrar una acción terrorista contra la población civil”, concluyó el Ejército.