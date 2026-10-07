En la mañana de este miércoles, 7 de octubre, se registró un atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía Nacional en el oriente de Popayán.

La información preliminar indica que al menos dos policías resultaron heridos, al igual que varios civiles que transitaban por la zona.

El ataque terrorista se registró cuando la patrulla policial avanzaba por la comuna 4, cerca de la cárcel de mujeres.

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En videos que circulan en las redes sociales se observan los momentos de terror en la zona de la explosión, que fue escuchada a varios metros a la redonda.

Los heridos, estos fueron trasladados al Hospital San José. Por el momento, se desconoce su estado de salud.

Caos en Popayán tras atentado con explosivos contra una patrulla de la Policía. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Cnl9y3gyJ6 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026

La zona se encuentra acordonada, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes lanzaron dicho explosivo contra los uniformados.

Se espera que en las próximas horas se entregue un pronunciamiento oficial sobre el atentado, que genera zozobra entre los habitantes de Popayán.

El atentado en Popayán se registró horas después de que, en el municipio de Santander de Quilichao, uniformados del Ejército y la Policía lograron desactivar 400 kilogramos de explosivos que estaban camuflados en un camión que tenía como destino a Cali, Valle del Cauca.

Tras lo anterior, el presidente Abelardo De La Espriella destacó la labor de la Policía y del Ejército. También expresó su preocupación por el material explosivo encontrado en el automotor en la mañana del martes, 6 de octubre.

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“En el barrio Centro de Santander de Quilichao, Cauca, la Policía halló dentro de un vehículo aproximadamente 400 kilos de material explosivo, preliminarmente identificado como C4. Este hallazgo representa una amenaza de enorme gravedad: de confirmarse que se trata de C4, una detonación de ese volumen en una zona poblada podría causar numerosas víctimas y graves daños a viviendas, comercios e infraestructura. La información inicial indica que era transportado desde Mondomo hacia Cali y que sería utilizado para atacar a la Fuerza Pública y a la población civil. Se investiga su procedencia y quiénes están detrás de este cargamento”, dijo el jefe de Estado.