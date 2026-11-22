Un soldado del Ejército Nacional falleció y 12 más quedaron heridos luego de que se registrara un ataque terrorista en el departamento de Cesar.

Atacaron con drones subestación de Policía en vía Panamericana este sábado: lugar y víctimas confirmadas

Los hechos se presentaron en la noche de este sábado 21 de noviembre a las 11:00 p.m. en el municipio de La Jagua de Ibirico, en el que miembros de la Fuerza Pública que se encontraban en las instalaciones del Batallón Especial Energético y Vial N.° 2, de la Décima Brigada, fueron víctimas del lanzamiento de dispositivos explosivos improvisados.

La Fuerza Pública informó que, a causa de esta acción criminal, el soldado Estivinson José Epieyú Pushaina falleció, compartiendo un mensaje de condolencia para la familia de la víctima.

“Honramos la memoria de nuestro soldado y expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos y compañeros de unidad, así como nuestra solidaridad con los militares heridos y sus seres queridos”, comentó el Ejército.

En cuanto a los actos terroristas registrados hace unas horas en el municipio de La Jagua de Ibirico, La Fuerza Pública expresa su rechazo a la acción que atentó contra la vida de los soldados, afirmando que seguirán implementando medidas para contrarrestar estas amenazas.

“Condenamos esta grave vulneración del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Atentar contra la vida de nuestros soldados es un acto criminal que rechazamos con absoluta firmeza. Estos hechos no doblegarán nuestra determinación de continuar cumpliendo la misión constitucional y protegiendo a los colombianos”.

¿Cuál es la situación actual en el departamento del Cesar?

Un ataque con drones explosivos y un carro bomba quedaron registrados en la noche de este sábado 21 de noviembre en el departamento del Cesar. Videos publicados y compartidos en redes sociales muestran el caos y terror que muchos ciudadanos del municipio vivieron a causa de la acción terrorista.

El alcalde electo de La Jagua de Ibirico, Leo Hernández, rechazó las acciones ocurridas en el municipio e hizo un llamado al Gobierno Nacional y a varias entidades del departamento para implementar todas las medidas posibles para acompañar a las personas heridas.

Sobre la situación de los soldados heridos, la Gobernación del Cesar ha informado que la red hospitalaria del departamento ha activado los protocolos de atención, dando así paso a la disponibilidad de ambulancias y la coordinación de los militares que requieren ayuda hospitalaria.

“Los servicios de urgencias de la red pública y privada del departamento permanecen en alerta y preparados para recibir a los pacientes que requieran atención, mientras el CRUE mantiene la articulación con las instituciones prestadoras de servicios de salud para responder a las necesidades que se deriven de esta emergencia”, afirmó la Gobernación.

Por el momento, el Ejército Nacional no ha aclarado la organización responsable del acto criminal.