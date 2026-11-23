Después de cuatro días de búsqueda en Bogotá y sus alrededores, las autoridades confirmaron en la tarde de este lunes, 23 de noviembre, el hallazgo del cuerpo sin vida de Gabriel Cárdenas, el joven de 17 años estudiante de la Universidad de los Andes que permanecía desaparecido desde el pasado jueves 19 de noviembre.

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De acuerdo con los organismos de socorro que atienden la emergencia en límites con el municipio de Soacha, Cundinamarca, el cadáver fue ubicado en la parte baja del Salto del Tequendama y su identidad fue corroborada preliminarmente mediante los documentos personales que portaba el menor.

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Complejas labores de extracción y acompañamiento a la familia

Tras recibirse el aviso sobre la presencia de un cuerpo en el fondo del abismo, unidades del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca se desplazaron hasta el sector del Salto del Tequendama para iniciar las maniobras de descenso y recuperación.

Según reportaron los socorristas desde el sitio, las condiciones topográficas y climáticas de la zona son altamente complejas, por lo que las tareas de extracción del cuerpo podrían prolongarse durante varias horas antes de entregarlo a las autoridades judiciales.

La familia de Gabriel Cárdenas Morales busca información que permita establecer el paradero del adolescente de 17 años. Foto: Línea Alerta Rosa - API

Paralelamente, una vez constatado que la documentación de identidad hallada en el lugar corresponde a Gabriel Cárdenas, equipos institucionales establecieron contacto directo con sus padres y allegados para notificarles el lamentable desenlace y activar una ruta de acompañamiento psicológico permanente.

Las autoridades forenses serán las encargadas de practicar los exámenes de rigor para determinar con exactitud las causas y circunstancias de su fallecimiento.

El recorrido previo y el video clave de seguridad

La desaparición del estudiante becado había sido reportada por su familia el pasado jueves 19 de noviembre, luego de que saliera de su vivienda en la localidad de Kennedy y abordara una motocicleta solicitada mediante aplicación digital con destino hacia su universidad en el centro de Bogotá.

Aunque los registros indicaban que el joven llegó hasta las inmediaciones del sector educativo, nunca ingresó a las instalaciones académicas, lo que detonó una intensa campaña ciudadana para dar con su paradero.

Gabriel Cárdenas Morales Foto: RRSS

Como pieza fundamental dentro de la reconstrucción de los hechos, los investigadores cuentan con la grabación de una cámara de seguridad captada el mismo 19 de noviembre en los alrededores del Salto del Tequendama.

En dichas imágenes se observa al adolescente vestido con ropa negra caminando por una avenida cercana y posteriormente devolviéndose frente a varios trabajadores del sector, material que hoy resulta determinante para establecer sus últimos movimientos antes del hallazgo confirmado cuatro días después.